Toimintaohjelma tähtää paitsi "radikaalivasemmistolainen ideologian" kitkemiseen myös koko Yhdysvaltain liittovaltion hallinnon uudelleenmuovaamiseen.
Konservatiivisen ajatushautomon Heritage Foundationin Project 2025 -suunnitelman tavoitteista liki puolet on jo toteutettu, käy ilmi asiaa seuraavasta Project 2025 Tracker -tietokannasta.
Yli sadan konservatiivijärjestön yhdessä tuottama Project 2025 on liki tuhatsivuinen ohjelma politiikkaehdotuksia, jonka ajatushautomo julkaisi ennen Donald Trumpin paluuta presidentiksi. Tarkoituksena oli liikkeen mukaan kitkeä "radikaalivasemmistolainen ideologia" Yhdysvaltain hallinnosta. Ohjelma on täynnä Yhdysvaltojen kulttuurisotien sanastoa.
Tiiliskivi tulkittiin valmiiksi toimintaohjelmaksi Trumpin hallinnolle, vaikka presidenttiehdokas itse pyrki tekemään siihen pesäeroa kampanjansa aikana.
Tutkijatohtori Pekka Kolehmainen Turun yliopiston John Morton -keskuksesta pitää tätä vaalitaktisena vetona suunnitelman saatua paljon negatiivista mediahuomiota vaalien aikana.
Heti kautensa alussa Trump tarrasi suunnitelmaan kiinni, Kolehmainen sanoo. Ilmoille alettiin latoa sarjatulena etukäteen laadittuja toimeenpanomääräyksiä ja muita presidentin käskyjä.
Miten käy koulutuksen ja aborttipolitiikan?
Tavoitteissa riittää työsarkaa vielä muun muassa koulutuspolitiikan saralla, Kolehmainen katsoo. Project 2025:ssa kouluista pyritään kitkemään kaikki, mitä liike kutsuu "woke-propagandaksi", esimerkiksi viittaukset seksuaalivähemmistöihin ja sukupuolten tasa-arvoon.