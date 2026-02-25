Yhdysvaltalain entinen varapresidentti on valottanut tulevaisuuden suunnitelmiaan.

Vuonna 2024 Yhdsyvaltain presidentinvaaleissa Donald Trumpille hävinnyt demokraattipoliitikko Kamala Harris vaikuttaa jättävänsä yhä oven auki vuonna 2028 järjestettävien seuraavien presidentinvaalien varalle.

Harris kertoo tuoreeltaan kirjailija Sharon McMahonin podcast-haastattelussa, että hän ei ole vielä tehnyt päätöstä asian suhteen.

– Harkitsetko sitä yhä? McMahon tivaa Harrisilta.

– Ehkä, Harris vastaa.

McMahon uteli myös Harrisilta, sisälsikö hänen viime syksynä julkaisema kirja vihjeitä siihen, että hän pyrkisi uudelleen presidentiksi. Harris ei myönnä.

– Ei, kirja käsittelee vain tiettyä ajanjaksoa. Siinä ei ollut mitään agendaa, Harris selitti.

Kuuntele Harrisin ja McMahonin keskustelu alapuolelta.

Harris antoi vastaavanlaista signaalia suunnitelmistaan myös viime lokakuussa BBC:n haastattelussa. Tällöin hän kertoi, että voisi olla mahdollisesti presidentti vielä jonain päivänä, ja vakuutti, että Yhdysvalloissa on tulevaisuudessa vielä naispresidentti.

– En ole luovuttanut, Harris sanoi.

Yhä kyselyiden suosikki

Kyselyt todistavat, että Harris on yhä Kalifornian kuvernööri Gavin Newsomin, Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäsen Alexandria Ocasio-Cortezin sekä ex-liikenneministeri Pete Buttigiegin ohella yksi potentiaalisimmista ja vahvimmista demokraattien presidenttiehdokkaista.

Harris nousi edellisissä presidentinvaaleissa ehdokkaaksi poikkeuksellisesti vain muutama kuukausi ennen vaaleja, kun istuva presidentti Joe Biden ilmoitti vetäytymisestään poikkeuksellisen myöhään.

Trump kuitenkin lopulta voitti vaalit ja Harris vetäytyi suurimmasta valokeilasta syrjään.