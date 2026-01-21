Miten paljon Eurooppa voi sietää, kysyttiin MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa keskiviikkona. Katso koko jakso tästä.

Yhdysvaltain historian dosentti ja poliittisen historian professori Markku Ruotsila ja MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki arvioivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Davos-puhetta ja Grönlanti-jännitteitä MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa.

Ruotsilan mukaan Euroopan on suostuttava "suurinpiirtein kaikkeen, mitä Trump vaatii".

– Tämä on se valta-asema, tarvehierarkia. Eurooppa tarvitsee Yhdysvaltoja. Tämä on se todellisuus, jossa eletään, Ruotsila tähdentää.

MTV Uutisten Kivimäki painottaa itsemääräämisoikeuden merkitystä.

– Olemme tottuneet tarvitsemaan Yhdysvaltoja kaikkeen, mutta ehkä tämä on kipeän kasvamisen paikka, missä joudutaan aidosti miettimään, mitä meille tarkoittavat itsenäisyys, suvereniteetti ja oman alueen puolustaminen, Kivimäki pohtii.

– Meidän täytyy hyväksyä, että sillä on varmasti hinta, hän jatkaa.

"Yhdysvallat tulee hallitsemaan Grönlantia"

Davos-puheessaan Trump sanoi, että ei aio käyttää voimaa Grönlannin haltuunsaamiseksi. Ruotsila uskoo, että Trumpin Yhdysvallat tulee kuitenkin tulee hallitsemaan Grönlantia.

– Ei hän tule siitä perääntymään. Yhdysvallat tulee hallitsemaan Grönlantia tavalla tai toisella, siis sotilaallisesti. Ja heillä on siihen täysi oikeus kansainvälisten sopimusten mukaan.

Sopimuksilla Ruotsila viittaa Tanskan ja Yhdysvaltojen Grönlantia koskevaan sopimukseen vuodelta 1951, jota on päivitetty vuonna 2004. Sopimus antaa Yhdysvalloille valtuudet lisätä sotilaallista läsnäoloa Grönlannissa.

