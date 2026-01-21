Kaikesta huolimatta, Grönlanti on yhä presidentti Trumpin asialistan kärjessä ja tilanne vakava, kirjoittaa MTV uutisten toimittaja Kitta Kohonen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin puheessa tärkeintä oli se, että Trump torjui ensimmäistä kertaa sotilaallisen voimankäytön Grönlannin haltuun ottamiseksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui Maailman talousfoorumissa Sveitsin Davosissa lähes puolitoista tuntia. Hän totesi, ettei ollut suunnitellut edes puhuvansa Grönlannista, mutta aloitettuaan, Grönlannista riitti asiaa.

– Jos saamme tuon jääalueen, olemme kiitollisia. Mutta jos emme, se ei ole asia, jonka unohdamme, Trump sanoi.

Tanskassa puhetta seurattiin erityisen kiinnostuneina ja varmasti samalla hampaita kiristellen. Trump nimittäin pilkkasi tanskalaisia ja totesi heidän olevan kiittämättömiä.

– Olipa tyhmää antaa Grönlanti Tanskalle takaisin, Trump viittasi toisen maailman sodan aikaan, jolloin Yhdysvallat auttoi Grönlantia Saksan vallattua Tanskan.

Myös muu Eurooppa sai osansa. Hänen mukaansa keskittyminen vihreään energiaan ja maahanmuuttoon on vahingoittanut Eurooppaa. Täällä on paikkoja, joita presidentin mukaan ei enää edes tunnista.

Haukkumisen lomasta löytyi sovitteleva asenne

Tästä huolimatta puheen sävy oli kokonaisuudessa sovittelevampi kuin olisi voinut odottaa. Asenne löytyi pilkan seasta eli puhe oli sovittelevampi Trumpin asteikolla.

Nato-maissa huokaistiin helpotuksesta, ainakin hetkeksi. Mikäli Yhdysvallat olisi päätynyt valtaamaan Grönlannin sotilaallisesti, olisi se tiennyt Naton loppua nykymuodossaan.

Miksi Trump sitten perääntyi nyt?

Koska oli pakko. Hänen republikaaniset puoluetoverinansa kongressissa ovat muodostaneet vastarinnan sotilaallista voimankäyttöä vastaan. Sen ohittaminen olisi tullut Trumpille kalliiksi.

Kaikesta huolimatta, Grönlanti on yhä presidentti Trumpin asialistan kärjessä ja tilanne vakava, kun EU-johtajat kokoontuvat huomenna ylimääräiseen kriisikokoukseen Brysselissä.

