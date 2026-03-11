Iran ei osallistu kesällä Pohjois-Amerikassa järjestettäviin jalkapallon MM-kisoihin.

Iranin urheiluministeri Ahmad Donyamali kertoi keskiviikkona, ettei maa voi osallistua Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa pelattaviin kisoihin sen jälkeen, kun USA surmasi Iranin korkeimman johtajan ajatollah Ali Khamenen ilmaiskulla.

– Kun ottaa huomioon, että tämä korruptoitunut hallinto on surmannut johtajamme, niin emme missään olosuhteissa voi osallistua MM-kisoihin, Donyamali kommentoi.

Iran arvottiin joulukuussa samaan alkulohkoon Belgian, Egyptin ja Uuden-Seelannin kanssa. Lohkon ottelut pelataan Los Angelesissa ja Seattlessa.

Kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtaja Gianni Infantino ehti jo tiistaina kertoa, että hänen tapaamansa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toivottaa Iranin edelleen tervetulleeksi MM-kisoihin.