Ulkopolitiikan asiantuntijat kiteyttivät Trumpin ensimmäisen kauden suuntaviivat.

Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille viime vuosi oli tariffien ja tullien vuosi ja tämä vuosi tulee olemaan etupiirien vuosi.

Näin arvioi MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä.

Hänestä se kuulostaa hyvinkin suunnitelmalliselta.

– Kun aina mietitään, onko taustalla jotain suunnitelmaa vai onko tämä vain lonkalta ampumista, niin kyllä tässä suunnitelma on.

Tulleilla Trump laittoi kauppajärjestelmän mäsäksi ja vetäytymällä kansainvälisistä instituutioista, se ikään kuin vetää ilmat pois vanhasta järjestelmästä, Penttilä avaa.

Tariffeilla ja tulleilla pelaaminen on taloudellisesti tehokkaampaa kuin sotilaallisen voiman käyttö, toteaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.

– Suhteellisen matalin kustannuksin saadaan ihmiset ja valtiot varpailleen.

Toki sotilaallistakin, tarkoin rajattua voimankäyttöä Yhdysvalloilta on nähty ja sillä Vanhasen mukaan Yhdysvallat haluaa viestittää, että se on kyvykäs käyttämään arvaamattomasti sotilaallista voimaa.

– [Presidentti] Mauno Koivisto sanoi aikoinaan presidentin vallasta Suomessa, että hänellä ei ole niinkään pientä vasaraa, etteikö sen heilautus tuntuisi lekalta. Tämä pätee Yhdysvaltoihin. Yhdysvallat on totisesti maailmassa johtava suurvalta, Vanhanen sanoo.

Uusi maailmanjärjestys

Leka on Trumpin käsissä heilunut ja vaikuttanut siten kansainväliseen politiikkaan sekä turvallisuuteen. Täsmälleen miten?

– Numero 1: Pannut sen sekaisin. Numero 2: On osoittanut, että se vanha sääntöpohjainen järjestelmä alkaa olla ohi. Numero 3: Yksi on pannut vastaan eli Kiina, ja muut ovat joutuneet sopeutumaan, tiivistää Penttilä.

Penttilän mukaan Yhdysvallat luottaa siihen, että se pystyy luomaan uuden Amerikka-keskeisen järjestelmän näyttämällä "kaapin paikan siellä sun täällä".

– Pitkään Yhdysvalloissa katsottiin, että se joutuu vain sopeutumaan Kiinan nousuun ja Euroopan vahvistumiseen. Nyt Trumpin aikana on lähdetty kolistelulinjalle.

Vanhanen nostaa esille erään tärkeän asiakirjan eli viime vuoden lopulla julkaistun Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden strategian. Kyseisessä asiakirjassa nimenomaan määritellään Yhdysvaltain paikkaa, vaikutusvaltaa ja tavoitteita maailmassa.

Strategiaan on kirjattu, ettei Yhdysvallat koe, että sen tehtävä on toimia maailmanpoliisina, Vanhanen toteaa. Yhdysvaltojen näkemyksessä se tulee ensimmäisenä. Toisena taas läntinen pallonpuolisko, kolmantena Kiina ja neljäntenä ehkä Eurooppa.

– Tämä on se marssijärjestys. [Yhdysvaltojen] tarkoitus on valvoa omia etujansa, ja niinhän se on aina ollut enemmän tai vähemmän, mutta nyt sitä ei yritetä kuorruttaa yhtään millään.

Se tarkoittaa, ja on jo tarkoittanutkin, Euroopalle epävarmuutta.

– Itse koen, että jonkinlainen pullonhenki on päässyt vapaalle ja sen kaltainen Yhdysvallat, johon olemme tottuneet, ei ole enää tulossa takaisin, Vanhanen arvioi.

Vanhanen muistuttaa, että Trump on toistuvasti ilmaissut, että Yhdysvallat on pidäkkeetön suurvalta.

Pidäkkeettömän suurvallan presidentin toisen kauden ensimmäinen virkavuosi tuntui seitsemältä vuodelta, tiivistää Penttilä.