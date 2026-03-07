Dallas Starsin Miro Heiskanen kirjautti itselleen maalin ja syöttöpisteen ottelussa Colorado Avalanchea vastaan.

Jääkiekon NHL:ssä hallitseva mestari Florida Panthers katkaisi neljän ottelun tappioputkensa, kun joukkue otti 3–1-vierasvoiton Detroit Red Wingsistä.



Floridan sankariksi nousi joukkueensa kaikki maalit taiteillut Matthew Tkachuk. Leikkauksen vuoksi koko syksyn sivussa ollut yhdysvaltalaishyökkääjä oli tehnyt alkuvuodesta vain viisi maalia ennen Detroit-pelin hattutemppua.



Floridan suomalaispelaajat Anton Lundell, Niko Mikkola ja Eetu Luostarinen jäivät ilman tehopisteitä.



Kaksi edellistä Panthersin kautta on päättynyt Stanley Cup -mestaruuspystin nostamiseen, mutta nyt joukkuetta uhkaa jääminen pudotuspelien ulkopuolelle. Loukkaantumisista kärsinyt Florida on sarjataulukossa itälohkon häntäpäässä.

Colorado päihitti Dallasin voittolaukauskisassa

Dallas Starsin suomalaispuolustaja Miro Heiskanen kirjautti itselleen maalin ja syöttöpisteen ottelussa Colorado Avalanchea vastaan. Colorado vei voittolaukauksille venyneen ottelun lopulta 5–4-lukemin.



Heiskanen laukoi 1–1-tasoitusmaalin ylivoimalla ensimmäisen erän puolivälissä. Siniviivan tuntumasta lähtenyt laukaus kimposi kahden Coloradon pelaajan kautta lopulta ylänurkkaan.



Syöttöpisteensä suomalainen nappasi muutamaa minuuttia myöhemmin Wyatt Johnstonin viimeistelemästä maalista.



Colorado katkaisi voitollaan Dallasilta kymmenen ottelun mittaisen voittoputken.

Hintz sai alavartalovamman

Sairastelun jälkeen jäälle palannut Starsin suomalaishyökkääjä Roope Hintz pelasi ottelussa reilut 11 minuuttia. Hän lähti jäältä toisen erän lopulla otettuaan yhteen kanssa kaukalon laidassa. Dallas ilmoitti tämän jälkeen X-viestipalvelussa, ettei alavartalovamman saanut Hintz palaa enää otteluun. Dallasin kirjautti jääaikaa vajaat 26 minuuttia, kun taas Coloradon pelasi hieman alle 11 minuuttia. Suomalaisten tämän kauden pistepörssiä johtava Dallasin oli yhä sivussa alavartalovamman vuoksi. Rantasen entinen seurakaveri, ylävartalovammasta kärsivä Coloradon oli niin ikään sivussa. Vancouver Canucks päihitti Chicago Blackhawksin lukemin 6–3. Vancouver-vahti seurasi joukkueensa voittoa vaihtopenkiltä.