Pittsburgh Penguinsin Jevgeni Malkin on saanut viiden ottelun pelikiellon rumasta huitomisestaan.
Malkin huitoi toissa yön kierroksen ottelussa Buffalon Rasmus Dahlinia kamppailutilanteessa rajusti mailalla kasvojen ja pään alueelle.
Penguins-konkari sai tilanteesta ulosajorangaistuksen. Nyt NHL:n kurinpito lisäsi venäläisen sanktiota viiden ottelun pelikiellolla.
Malkin menettää pelikiellon vuoksi jättimäisen summan. Hän joutuu pidättämään palkastaan 158 854 dollaria eli noin 137 000 euroa. Raha ohjataan NHL-pelaajien hätäapurahastoon.
Malkinin keskiarvolliset vuosiansiot ovat noin 5,25 miljoonaa euroa kaudessa.
39-vuotias hyökkääjä pelaa nykysopimuksensa viimeistä kautta. Hän on tehnyt kuluvalla sesongilla 46 otteluun 47 pistettä.