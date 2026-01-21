Trumpin rauhanneuvosto ei ole oikea paikka Suomelle, arvioi Antti Kaikkonen.

Keskustan puheenjohtaja, entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen katsoo, että Suomen ei ole perusteltua osallistua Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kaavailemaan Gazan rauhanneuvostoon.

Kaikkosen mukaan hanke edustaa yksipuolista ja epäselvää lähestymistapaa, joka sivuuttaa vakiintuneet kansainväliset rakenteet ja heikentää monenkeskistä yhteistyötä.

Presidentti Alexander Stubb on saanut kutsun tulla rauhanneuvoston jäseneksi, mutta Suomi ei ole antanut kutsuun virallista vastausta. Naapurimaista Ruotsi ja Norja ovat torjuneet kutsun.

Rauhanneuvoston jäseniksi kutsuttujen joukossa on Ukrainassa hyökkäyssotaa käyvän Venäjän presidentti Vladimir Putin.

Gazaa pitää hoitaa YK:n kautta

Kaikkosen mukaan Suomen ulkopoliittisen linjan pitää jatkossakin perustua monenkeskiseen, sääntöpohjaiseen kansainväliseen järjestelmään.

– Tämä linja ei ole vain periaatteellinen valinta, vaan pienen valtion etu: kansainvälinen oikeus, yhteiset pelisäännöt ja laajasti hyväksytyt instituutiot luovat ennustettavuutta ja oikeudenmukaisuutta globaalissa politiikassa, Kaikkonen sanoo tiedotteessa.

Periaatteista poikkeaminen tilapäisten poliittisten aloitteiden vuoksi olisi lyhytnäköistä, Kaikkonen opastaa.

Gazan kriisiin ratkaisemiseen ja alueen jälleenrakentamiseen pitää Kaikkosen mukaan hakea ratkaisua YK:n ja sen alaisten järjestöjen kautta.

– YK:n kautta toimiminen mahdollistaa humanitaarisen avun, jälleenrakennuksen ja poliittisen prosessin yhdistämisen tavalla, joka nojaa kansainväliseen oikeuteen ja laajaan kansainväliseen hyväksyntään, Kaikkonen linjaa.

Kaikkosen mukaan Suomen pitää olla johdonmukainen sääntöpohjaisen järjestelmän puolustaja eikä osallistua ad hoc -rakenteisiin, jotka voivat heikentää olemassa olevia instituutioita.

– Tästä syystä Suomen tulee pidättäytyä osallistumasta Trumpin kaavailemaan Gazan rauhanneuvostoon. Suomen on parasta keskittää panoksensa YK:n ja muiden monenkeskisten toimijoiden kautta tapahtuvaan rauhan- ja jälleenrakennustyöhön, Kaikkonen katsoo.