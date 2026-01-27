Viidennen tappionsa jääkiekon SM-liigassa kokeneen Rauman Lukon päävalmentaja Tomi Lämsä harmitteli joukkueensa lamaantumista vierasottelussa JYPiä vastaan.

JYP löi tiistai-illan huippuottelussa jo avauserässä kunnon löylyt kolmella maalillaan. Toisen erän lopussa isännät johtivat jo neljällä, mutta Lukko nousi lopulta maalin päähän. Pisteet jäivät kuitenkin Jyväskylään maalein 4–3.

Lukon päävalmentaja Tomi Lämsä olisi jälkikäteen ajateltuna tehnyt itsekin asioita toisin ottelun alkukaaoksessa.

– Meille varmasti se pahin mahdollinen alku tähän iltaan. Joukkuetta on koeteltu viimeisissä ottelussa ja ollut todella voittamisen ja tuloksen kanssa vaikeaa.

– Heti ensimmäinen minuutti ja ensin väistettiin luoti sen myötä, että maali oli paitsio. Ja välittömästi perään toinen maali, niin se kyllä lamaannutti. Harmittaa itseäni, että siinä oli ehkä aikalisän paikka. Ottaen huomioon koko kuvan, missä joukkue tällä hetkellä menee. Siinä oli oma virhe, ja käsi ylös sen merkiksi, Lämsä totesi.

5:49 Tomi Lämsä otti alun lamaannuksesta osan omaan piikkiinsä.

Surkean alun jälkeen Lukko sai jälleen vähitellen koneitaan käyntiin, mutta kiri loppui kesken.

– Oli hyvin lähellä vielä itse asiassa neljäskin maali, kun (Jami) Krannila oli reboundissa takakulmalla. Mutta nyt eletään näitä vaiheita ja pomput eivät käänny. Niin kuin on monesti sanottu, niin pomput pitää ansaita, Lämsä myönsi.

– Kauden mittaan tulee erilaisia tilanteita. Nyt Lukkoa koetellaan, ja meitä ihmisinä, että miten kärsivällisiä olemme.

Ilves nousi kierroksella Lukon ohi sarjaneloseksi. Myös KalPa nousi pisteissä jo Lukon rinnalle KooKoon ollessa vain pinnan perässä.