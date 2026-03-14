Jääkiekon SM-liigan viimeinen suora puolivälieräpaikka ja pudotuspelipaikka ratkaistaan vasta tiistain päätöskierroksella.

Lauantain kierroksen tulokset vain sekoittivat tilannetta kahdella pudotuspeliviivalla.

KalPan 6–3-kotivoitto JYPistä ja Ilveksen 1–4-tappio Lukkoa vastaan tarkoittivat sitä, että nämä neljä joukkuetta ovat päätöskierrokselle lähdettäessä pisteen sisällä toisistaan.

SM-liigan tulokset lauantaina: HPK–Pelicans 1–4

Jukurit–KooKoo 3–7

KalPa–JYP 6–3

Kärpät–HIFK 4–5

Lukko–Ilves 4–1

SaiPa–Tappara 6–4

TPS–Ässät 2–5

Ilves pitää yhä suoraan puolivälieräpaikkaan oikeuttavaa neljättä sijaa hallussaan, mutta Lukko nousi voitolla tasapisteisiin sen kanssa. JYP ja KalPa ovat tasoissa sijoilla kuusi ja seitsemän.

Tiistain viimeisellä runkosarjakierroksella Lukko ja KalPa kohtaavat Raumalla. Ilves isännöi SaiPaa ja JYP Ässiä. Näistä neljänneksi yltävä joukkue pääsee suoraan puolivälieriin, kun taas sijoille 5–12 päätyvät aloittavat pudotuspelit ensimmäiseltä kierrokselta.