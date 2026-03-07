Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen laukoi rajua tekstiä HPK:ta vastaan pelatun ottelun kohuratkaisusta.

Kärpät koki lauantaina katkeran 3–6-tappion HPK:lle, minkä myötä joukkueen pudotuspelihaaveet murenivat lähes mahdottomiksi.

Ottelun ratkaisu nähtiin toisen erän alussa, kun HPK:n Anrei Hakulinen onnistui maalinteossa ylivoimalla. Kärpät kuitenkin haastoi isäntien tasoitusosuman paitsiona, mutta videolta asian tarkistaneet linjatuomarit eivät paitsiota tuominneet.

Kärpät sai rangaistuksen pelin viivyttämisestä ja HPK naulasi kiekon vielä uudelleen rysään. Tämä 4–3-osuma katkaisi Kärppien selkärangan ja hämeenlinnalaiset marssivat lopulta voittoon.

Ottelun jälkeen Kärpät jakoi X-tilillään kuvakaappauksen 3–3-tasoitusmaaliin johtaneesta siniviivan ylityksestä. Kuvan perusteella HPK:n pelaaja näyttää kuin näyttääkin livahtaneen tilanteessa niukasti paitsion puolelle.

– Kyllä tuo näyttää ainakin paitsiolta. HPK:n pelaaja näkyy yläreunassa, ja kyllä hän on mennyt sinisen yli ja kiekko on vielä viivalla. Ihmettelen, jos tämä on mennyt tuomareilta ohitse, MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin pohtii.

Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen laukoi kohutilanteesta rajua tekstiä ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– En tiedä, miten asettelen näitä sanoja. En ota kotijoukkueelta mitään pois. Mutta kyllä minua v***ttaa tuo ratkaisu, miten se tulee. Ei herranjumala. Meille sälytetty se haastovastuu. Eihän nykyään enää puhalleta paitsioita edes pois, kun on aina mahdollisuus sanoa ”haastakaa, jos haluatte”. Sitten kun haastamme paitsion, niin sitten ei löydetä oikeita kuvakulmia tai systeemejä, Karjalainen vaahtoaa.

– En minä tiedä. Jos meillä kestää 20 sekuntia saada näkymään, että se tilanne on paitsio. Tuomarit tai jotkut – en tiedä edes, kuka päättää näitä asioita – päättävät, että ei se ollut paitsio, hyväksytään maali ja annetaan Kärpille vielä lisäjäähy epäonnistuneen haastamisen takia. Mikä ei ollut epäonnistunut, mutta herrat ei vaivaudu katsomaan niitä asioita.

Katso Kärppien jakama kuvakaappaus ja Petri Karjalaisen vuodatus pääkuvan videolta.

Kärpät putosi tappion myötä jo yhdeksän pisteen päähän pudotuspeliviivasta. Joukkueella on vielä teoreettiset mahdollisuudet pudotuspeleihin, mutta koska Kärpät pelaa enää vain kolme runkosarjaottelua, on jatkohaaveet jo liki mahdottomat.

