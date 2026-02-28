Ilveksen kiri KooKoon vieraana tyrehtyi jo ennen kuin se ehti edes alkaa, kun kultakypärä Lukas Jasek ajettiin ulos poikittaisesta mailasta.

KooKoo johti kotonaan 2–0 Ilves-ottelun päätöserän ylitettyä puolivälin. Matic Török ja Kalle Loponen oli hetkeä aiemmin passitettu jäähyaitioon, ja Jasek kyyristyi hyökkäyspään aloitukseen Miska Siikosen kanssa.

Siikonen kauhoi kiekon omilleen ja kaatui jäähän. Jasek kaatui Siikosen päälle ja noustessaan löi tätä poikittaisella mailalla takaraivoon tai niskaan.

Tilanne näkyi tv-kuvissa selkeästi, mutta tuomaristolta se meni alkuun ohi. Ottelu ehti jatkua hetken ennen kuin peli lyötiin poikki.

Tilannetta lähdettiin katsomaan videolta, ja lopputuloksena oli 5+20 minuuttia Jasekille.