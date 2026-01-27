Rauman Lukko koki SM-liigassa jo viidennen peräkkäisen tappionsa.

Lukko hävisi liigakierroksen huippuottelussa vierasjäällä sarjakolmoselle JYPille maalein 3–4. Isännät iskivät taululle 3–0-lukemat jo 13 minuutin pelin jälkeen. Raumalaisia vastaan on tehty viiden ottelun tappioputken aikana peräti 22 maalia.

Ottelun meni kuitenkin jännittäväksi, kun Lukko nousi neljän maalin tappioasemasta vielä maalin päähän. Alle puoli minuuttia ennen loppua Antti Saarelan 3–4-osuma hyväksyttiin videotarkistuksen jälkeen. Myös JYPin voittomaaliksi jäänyt Valtteri Ojantakasen 4–0-osuma hyväksyttiin niin ikään videotarkistuksen perusteella.

Lukko putosi sarjataulukossa viidenneksi, kun Ilves otti samaan aikaan 5–2-kotivoiton Sportista.

Tamperelaisista Matias Mäntykivelle ehdittiin jo tarjoilla hattutemppua, kunnes kolmas hänelle merkityistä maaleista vaihtui lopulta tilastossa Jens Lööken osumaksi. Myös Lööke teki Ilves-pelaajista Sportia vastaan kaksi maalia.

1:10 Ilveksen Matias Mäntykivi karkasi maalintekoon läpiajosta Sportia vastaan.

Vahvassa vireessä ollut KalPa johti Turussa päätöserän alussa 2–0, mutta TPS nousi Tarmo Reunasen nopean kavennusmaalin jälkeen tasoihin Aleksi Saarelan ylivoimamaalilla yhdeksän minuuttia ennen loppua. TPS korjasi lopulta kaksi pistettä Lukas Wernblomin 3–2-jatkoaikamaalilla.

Kierroksen neljännessä ottelussa Jukurit piti kotonaan sarjakärki Tapparaa pinteessä. Tappara meni avauserässä Kasper Simontaipaleen ja Kristian Tanuksen maaleilla 2–0-johtoon, mutta mikkeliläiset nousivat kotikaukalossaan mukaan peliin Niko Korkolan osuttua toisessa erässä ja kapteeni Jesper Piitulaisen kolmannessa.

Tappara otti lopulta täydet pisteet, kun puolustaja Aleksi Matinmikko pommitti 3–2-maalin komealla lämärillä vain sekunti ennen peliajan täyttymistä.

1:52 Aleksi Matinmikko tälläsi Tapparan 3-2-voittomaalin vain sekunti ennen loppusummeria.