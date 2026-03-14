Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Kytösaho ja Aalto taipuivat niukasti palkintopallitaistelussa – Holmenkollenilla saatiin uusi maailmancup-voittaja

Näiden oluiden valmistus uhkaa loppua – verottajalta tulossa kallis ja "hävettävä" kaljarangaistus

– Sääli, ettei Kerho voittanut, niin Tepsillä on ehkä vielä pieni sauma, Tiivola piikitteli.

– Päätettiin ekalla erätauolla, että tätä ei muuten hävitä. Tuolla makaa pari meidän äijää kopissa eikä pelaa enää.

– Ihan käsittämätön taklaus Lauridsenilta. Suoraan päähän. Herätti kyllä meidän joukkueen, Ässien Peter Tiivola totesi ottelun jälkeisessä tv-haastattelussa.

TPS-pakin hölmöilyn hetkellä turkulaiset johtivat elintärkeää ottelu kotonaan 2–0. Ässät sisuuntui tilanteesta, teki ylivoimalla kavennuksen ja rymisteli lopulta 5–2-voittoon itselleen täysin merkityksettömässä ottelussa.

Lauridsen ajettiin lauantain ottelusta Ässiä vastaan ulos sen jälkeen, kun hän oli niitannut niin sanotusti puun takaa ruman taklauksen porilaisten puolustajan Petteri Riihisen päähän.

MTV Urheilun kiekkostudiossa asiantuntijat Ari Vallin ja Pekka Saravo kauhistuivat nähdessään isokokoisen Lauridsenin taklauksen. Ilman jatkosopimusta olevalle puolustajalle on varmasti luvassa pelikieltoa, joka saattaa jäädä myös hänen viimeiseksi teokseen TPS-paidassa.

– Jos joukkue on johtoasemassa, niin mitä sinä saat tuosta joukkueelle? Saatko riiston vai saatko jotain muuta? Saat vaikeuksia ainakin. Siinä ei ole kuin pelkkää aasihattua tarjolla, Vallin kritisoi.