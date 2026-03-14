TPS:n hengetön taistelu SM-liigan viimeisestä pudotuspelipaikasta saattoi päättyä konkaripuolustaja Oliver Lauridsenin hölmöilyyn.
Lauridsen ajettiin lauantain ottelusta Ässiä vastaan ulos sen jälkeen, kun hän oli niitannut niin sanotusti puun takaa ruman taklauksen porilaisten puolustajan Petteri Riihisen päähän.
TPS-pakin hölmöilyn hetkellä turkulaiset johtivat elintärkeää ottelu kotonaan 2–0. Ässät sisuuntui tilanteesta, teki ylivoimalla kavennuksen ja rymisteli lopulta 5–2-voittoon itselleen täysin merkityksettömässä ottelussa.
– Ihan käsittämätön taklaus Lauridsenilta. Suoraan päähän. Herätti kyllä meidän joukkueen, Ässien Peter Tiivola totesi ottelun jälkeisessä tv-haastattelussa.
– Päätettiin ekalla erätauolla, että tätä ei muuten hävitä. Tuolla makaa pari meidän äijää kopissa eikä pelaa enää.
– Sääli, ettei Kerho voittanut, niin Tepsillä on ehkä vielä pieni sauma, Tiivola piikitteli.
