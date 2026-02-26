Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä kävi Pelicans-tappion jälkeen kierroksilla.
Ilveksen Radek Kucerikille tuomittiin reilut kolme minuuttia ennen ottelun loppua kampitusjäähy tilanteesta, jossa Pelicansin Christoffer Forsberg kaatui varsin kevyestä kosketuksesta.
Seuranneesta ylivoimasta Brett Stapley niittasi lahtelaisille 2–1-voittomaalin. Niemelä antoi tuomaristolle palautteen jo jäällä, mutta jatkoi asiasta vielä lehdistötilaisuuteen saapuessaan.
– Ala-arvoinen päätös tuolle pelille. Täysin ala-arvoinen suoritus kyllä siinä. Pelissä oli kuitenkin 50 samanlaista tilannetta, ja sitten tuossa vaiheessa jostain vihelletään, Niemelä puhisi.
Kolmen pisteen potti lämmitti Pelicans-valmentaja Sami Kapasta, mutta hänkään ei nähnyt ylivoimaan johtanutta tilannetta välttämättä rangaistuksen arvoiseksi.
– Se, että miten me pääsimme siihen viimeiseen ylivoimaan, siitä voidaan tietysti käydä keskustelua, mutta iso asia oli, että pystyimme oman etsikkoaikamme käyttämään hyväksemme, Kapanen totesi.
5:24Tommi Niemelä haukkui Pelicansin voittomaaliin johtaneen rangaistuksen ala-arvoiseksi.
6:36Maalikooste: Pelicans ratkaisi voiton ylivoimalla Ilvestä vastaan.