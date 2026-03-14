SM-liigan tilannehuone on ohjannut Oliver Lauridsenin ja Pekka Jormakan teot kurinpidon tutkintaan, mutta Pelicansin Onni Käyhkö välttyi pelikiellolta.
TPS-puolustaja Lauridsenin hurja taklaus Ässien Petteri Riihisen päähän toi tanskalaiselle pelirangaistuksen lauantain ottelussa, joka päättyi porilaisten 2–5-vierasvoittoon.
TPS-konkarin sikailu hämmensi MTV:n studiossa: "Pelkkää aasihattua tarjolla"
Illan kierroksen jälkeen tilannehuone otti käsittelyynsä myös KalPa–JYP-ottelussa nähdyn tilanteen, jossa jyväskyläläisten hyökkääjä Pekka Jormakka iski vaihtoon luistellessaan mailalla KalPan käsille.