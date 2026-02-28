



HIFK buuattiin ulos – Olli Jokiselta synkkää tekstiä: "Ei tuossa enää vitsit auta" Julkaistu 28.02.2026 06:57 Mikko Hyytiä mikko.hyytia@mtv.fi Helsingin IFK kärsi Jukureita vastaan jo viidennen peräkkäisen tappionsa SM-liigassa. Joukkue taistelee viimeisistä pudotuspelipaikoista, ja päävalmentaja Olli Jokinen sanoo suoraan olevansa huolissaan. Lue myös: Ennätys uusiksi! SaiPan kanadalaistähti teki historiaa Lue myös: Tappara tuhosi KalPan – taululle rumimmat lukemat 37 vuoteen – Johdat maalilla, ja kaveri ottaa molarin pois ja tasoittaa. Totta kai on pettynyt fiilis. HIFK menetti Jukureita vastaan voiton katkeralla tavalla. Aleks Haatasen tasoitusosuma näki päivänvalon 44 sekuntia ennen päätössummeria. Jatkoajalla Jukurit pääsi ylivoimalle, ja pian Petrus Palmun kaksiminuuttisen päätyttyä Louis Boudon niittasi mikkeliläisille 3–2-voiton. HIFK:n kannattajat buuasivat kotijoukkueen poistuessa jäältä. – Näkee, että olemme vähän isompi organisaatio kuin Jukurit, ja tänään näkyi hyvin selkeästi se, että hirveä paine ja häviämisen pelko oli läsnä aika monen pelaajan pääkopassa. Silloin on aika vaikea pelata, Jokinen sanoi ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Totta kai olemme huolissamme siitä, minkälainen ilme ja esitys meillä on ollut viimeiset viisi peliä.

Jokinen nosti esiin, ettei HIFK ole tehnyt viidessä viime pelissä ainuttakaan ylivoimamaalia. Ylivoima-aikaa näissä otteluissa on siunaantunut yli 18 minuuttia.

Jukureita vastaan joukkue ei pystynyt hyödyntämään edes puolentoista minuutin viidellä kolmea vastaan -tilannetta.

– Jollain tapaa meillä rullasi peli aika hyvin ennen ylivoimia. Ylivoima tappoi meidän viidellä viittä vastaan -pelaamisen. Kolmas erä oli varmasti heikoin. Meiltä ehkä puuttui pelirohkeus, Jokinen näki.

Ennen nyt käsillä olevaa tappioputkea HIFK oli SM-liigassa yhdeksäntenä, ja eroa pudotuspeliviivaan oli sen hyväksi kymmenen pistettä. Nyt sijoitus on 11:s ja eroa viivaan on enää kolme pistettä.

– Kyllä meidän pitää löytää rentous ja sellainen lapsenomainen heittäytyminen tähän. Tässä on 18 päivää ja kahdeksan peliä runkosarjaa jäljellä sekä neljät tai viidet harjoitukset siihen päälle. Kyllä me haluamme sellaista lapsenomaista heittäytymistä tähän touhuun. Muuten tulee pitkä kesäloma.

– Ei kai tuossa enää mitkään vitsit auta. Se lähtee valmistautumisesta ja siitä, miten pystyy pitämään pääkoppaa hetkessä ja seuraavassa vaihdossa. Kyllä se korvien väliin liittyviä juttuja on. Kun se ei ole ihan kunnossa, luistelukaan ei kulje.

Seuraava haaste Jokisen miehistöllä on edessä jo tänään, kun joukkue kohtaa sarjassa kahdeksantena olevan Ässät Porissa.

– Emme varmasti ole suosikkeja niin kuin tässä ottelussa olimme. Meille sopii altavastaajan rooli ihan hyvin.

Mikko Hyytiä MTV Uutiset Mikko Hyytiä työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Sähköposti: mikko.hyytia@mtv.fi