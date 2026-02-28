Helsingin IFK kärsi Jukureita vastaan jo viidennen peräkkäisen tappionsa SM-liigassa. Joukkue taistelee viimeisistä pudotuspelipaikoista, ja päävalmentaja Olli Jokinen sanoo suoraan olevansa huolissaan.
– Johdat maalilla, ja kaveri ottaa molarin pois ja tasoittaa. Totta kai on pettynyt fiilis.
HIFK menetti Jukureita vastaan voiton katkeralla tavalla. Aleks Haatasen tasoitusosuma näki päivänvalon 44 sekuntia ennen päätössummeria.
Jatkoajalla Jukurit pääsi ylivoimalle, ja pian Petrus Palmun kaksiminuuttisen päätyttyä Louis Boudon niittasi mikkeliläisille 3–2-voiton.
HIFK:n kannattajat buuasivat kotijoukkueen poistuessa jäältä.
– Näkee, että olemme vähän isompi organisaatio kuin Jukurit, ja tänään näkyi hyvin selkeästi se, että hirveä paine ja häviämisen pelko oli läsnä aika monen pelaajan pääkopassa. Silloin on aika vaikea pelata, Jokinen sanoi ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.