HPK:n puolustaja Akseli Ketonen haettiin paareilla pois kaukalosta saatuaan laitataklauksesta pahan osuman päähänsä.

Ketosen pää jää laidan ja vastustajan väliin Pelicansin Onni Käyhkön taklattua häntä lauantain SM-liigaottelun toisessa erässä.

Ketonen vaikutti menettänee tajuntansa heti osuman jälkeen. Hän kaatui taklauksen jälkeen kasvoilleen jään pintaan.

Tuomaristo tarkisti tilanteen videolta ja lähetti Käyhkön pelirangaistuksella ulos ottelusta. Ketonen vietiin paareilla kaukalosta. MTV Urheilun selostaja Toni Långin havainnon mukaan Ketonen vaikutti olevan tässä vaiheessa jo tajuissaan.

HPK tiedotti pian Ketosen tilanteesta.

– Ketonen on tajuissaan, raajat liikkuvat ja näyttää siltä, että pahimmalta vältyttiin. Puolustaja viedään sairaalaan tarkempiin tutkimuksiin, HPK kertoi X-tilillään.

Päivitetty klo 19.45: Lisätty HPK:n tilannepäivitys Ketosen tilanteesta.