SM-liigakauden huipennuksen alla timanttisessa iskussa oleva KooKoo on tehnyt itsestään jopa mestarisuosikki Tapparan ykköshaastajan, sanoo MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi.
Lauantaina KooKoo löylytti vahvan päätöseränsä ansiosta vierasjoukkue Ilvestä peräti maalein 5–1.
Kouvolalaiset ovat kuusi ottelua ennen runkosarjan päätöstä sarjataulukon toisena ja kuntopuntarissa parhaassa iskussa kymmenen viime pelin otannalla.
– Täytyy sanoa, että tässä on kyllä Tapparan kovin haastaja, Karri Kivi toteaa.
– Ensinnäkin he ovat Tapparaa vastaan pelanneet tänä vuonna vain kaksi kertaa ja voittaneet ihan puhtaasti molemmat, vieraissa 5–2 ja kotona 6–3. Niissä peleissä he luistelivat Tapparan yli, Kivi jatkaa.
– Ja kun miettii, missä kunnossa joukkue tällä hetkellä on, niin kunnon ajoitukseltaan he ovat aivan parhaassa hapessa tällä hetkellä.
Runkosarjan viimeisissä otteluissa on vielä rutkasti panosta. KooKoon paikka suoraan puolivälieriin etenevien neljän parhaan joukossa alkaa olla jo selvä, mutta Kivi ei jätä odotuksien lataamista tähän.