Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko Tässä on Tapparan ykköshaastaja kevääseen: "Aivan parhaassa hapessa" 5:30 KooKoo talloi lauantain SM-liigakierroksella Ilveksen puhtaasti 5–1. Julkaistu 22 minuuttia sitten Antti Rämänen antti.ramanen@mtv.fi SM-liigakauden huipennuksen alla timanttisessa iskussa oleva KooKoo on tehnyt itsestään jopa mestarisuosikki Tapparan ykköshaastajan, sanoo MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi. Lauantaina KooKoo löylytti vahvan päätöseränsä ansiosta vierasjoukkue Ilvestä peräti maalein 5–1. Kouvolalaiset ovat kuusi ottelua ennen runkosarjan päätöstä sarjataulukon toisena ja kuntopuntarissa parhaassa iskussa kymmenen viime pelin otannalla. – Täytyy sanoa, että tässä on kyllä Tapparan kovin haastaja, Karri Kivi toteaa. – Ensinnäkin he ovat Tapparaa vastaan pelanneet tänä vuonna vain kaksi kertaa ja voittaneet ihan puhtaasti molemmat, vieraissa 5–2 ja kotona 6–3. Niissä peleissä he luistelivat Tapparan yli, Kivi jatkaa. – Ja kun miettii, missä kunnossa joukkue tällä hetkellä on, niin kunnon ajoitukseltaan he ovat aivan parhaassa hapessa tällä hetkellä. Lue myös: SM-liigassa selvä paitsiomaali – haasto suli erikoiseen ongelmaan: "Meni nyt sitten noin" Runkosarjan viimeisissä otteluissa on vielä rutkasti panosta. KooKoon paikka suoraan puolivälieriin etenevien neljän parhaan joukossa alkaa olla jo selvä, mutta Kivi ei jätä odotuksien lataamista tähän.

– Runkosarjan voitollakin on merkitystä kotiedun kannalta, koska Nokia-areenassa pelaaminen on tamperelaisille niin selvä etu.

Kotikaukalossa kerättyjen pisteiden keskiarvolla vahvimpia kotijoukkueita ovat tällä kaudella olleet Ilves, Lukko ja JYP (kaikilla 2,15 pistettä/kotiottelu). Tappara tulee heti kannoilla (2,11/kotiottelu).

KooKoo on puolestaan ollut jopa vahvempi vieraissa (2,00 pistettä/kotiottelu) kuin kotona (1,89).

Ihanteellisessa moodissa

KooKoo oli viime vuonna SM-liigan runkosarjan kuudes, mutta kompastui heti ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Sportiin.

Tuosta kokemuksesta kasvanut nälkä yhdistettynä tämän kauden onnistumiin on tuonut päävalmentaja Jouko Myrrän joukkoihin voittavan, rauhallisen peli-identiteetin.

– Joukkue on niin vapautunut tällä hetkellä, ja silloin pelaaja ei pelkää yhtään mitään, mitä tapahtuu. Tappiotilanteet tai muut eivät hätkäytä. Se on ihanteellinen moodi kevääseen, Kivi sanoo.

3:37 KooKoon Jouko Myrrä ja Ilveksen Tommi Niemelä vetivät lauantain ottelun yhteen lehdistötilaisuudessa.

KooKoon peli perustuu luisteluun, suorahyökkäyksiin ja kiekonriistoista syntyneisiin tilanteisiin. Kiekkoa joukkue pitää vähiten koko Liigassa, mikä voi kuulostaa melko yllättävältä faktalta.

– Sellainen Jokke Myrrä oli pelaajanakin. Hän teki varmaan 500 maalia läpiajoista. Ei hän vatvonut kiekon kanssa, Kivi heittää.

Tällekin löytyy kuitenkin kääntöpuoli, jonka ansiosta KooKoo on syytä ottaa huomioon kevään pelien edetessä.

– Silloin kun alkaa olla puoli peliä jo alla, ja varsinkin kolmannessa erässä, niin jos he johtavat selvästi, he käyttävät mielestäni loistavasti trap-pelaamista hyväkseen.

– Se ei ole heillä ykkösjuttu, mutta silloin he eivät lähde puhtaasti hyökkäys edellä. Se on aika haastavaa, että he saavat kesken pelin niin hyvin vaihdettua siihen, Kivi analysoi.

Toinen vahvan pudotuspelijoukkueen merkki, tasapainoinen maalivahtikaksikko, on Kouvolassa kunnossa. 32 ottelua pelannut Eetu Randelin on voittoprosentiltaan 69,35 koko sarjan ylivoimainen ykkönen, mutta myös kakkostorjuja Juha Jatkola on parantanut peliään koko ajan kauden edetessä.

– Jos maalivahtivalmentaja Jarkko Rissanen on saanut nuo kaksi äijää tässä vaiheessa tuohon kuntoon, niin se on päävalmentajan kannalta ihanteellisin tilanne. Se ei ole nimittäin sattumaa, ja siitä pitää antaa siitä Rissaselle tunnustus.