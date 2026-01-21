Toimeentulotuen kulut nousivat jyrkästi viime vuonna.

Perustoimeentulotuen kustannukset nousivat viime vuonna yli viidenneksellä toissa vuoteen verrattuna.

Perustoimeentulotukea sai pitkälle yli neljännesmiljoona kotitaloutta, ja siihen kului rahaa yli miljardi euroa.

Keskimäärin Kela maksoi viime vuonna perustoimeentulotukea 574 euroa kuukaudessa jokaista tukea saanutta kotitaloutta kohti. Summa on 44 euroa suurempi kuin edeltävänä vuotena.

– Muuhun sosiaaliturvaan kohdistuneiden leikkausten vuoksi tukea saaville kotitalouksille maksetaan aiempaa enemmän nimenomaan perustoimeentulotukea. Kotitaloudet saavat tukea myös aiempaa useampana kuukautena ja aiempaa enemmän, kertoo tutkija Tuija Korpela tiedotteessa.

Yksin asuvia eniten tuen piirissä

Viime vuonna perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi suunnilleen saman verran kuin vuosina 2023–2024.

– Osin saajien määrän kasvua selittää ukrainalaisten pakolaisten siirtyminen sosiaaliturvan piiriin. Nyt myös heikko työllisyystilanne todennäköisesti vaikuttaa asiaan. Jo aiemmin tukea saaneita kotitalouksia on jäänyt tuen saajiksi pidemmäksi aikaa, Korpela luettelee.