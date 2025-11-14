Pääministeri Petteri Orpon lupaus 100 000 uudesta työpaikasta ei näytä toteutuvan.
Työllisyys kääntyy kasvuun vielä loppuvuoden aikana, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Käänne on kuitenkin hidas, luonnehti ministeriön erityisasiantuntija Liisa Larja tiedotustilaisuudessa perjantaina.
Ennusteen mukaan vuonna 2027 työllisiä olisi 2 637 000. Hallituksen aloitusvuoden 2023 vuosikeskiarvo oli 2 628 000 työllistä. Näin laskettuna työllisten määrä kasvaisi hallituskauden loppuun mennessä vain noin 9 000:lla, vaikka pääministeri Petteri Orpo (kok.) lupasi 100 000 työpaikkaa.
Myöhemmin hallitus alkoi puhua päätösperäisistä työpaikoista, ja siihen tavoitteeseen ollaan Larjan mukaan pääsemässä.
– Siinähän ollaan jo yli 90 000 työllisen. Siltä osin meillä työllisyystavoite on aika lailla saavutettu.
Syy siihen, miksi tämä ei tällä hetkellä näy suhdannetyöttömyyden luvuissa, on Larjan mukaan se, että hallituksen toteuttamat rakenteelliset toimet ovat niin sanottuja tarjontatoimia.
– Juuri sitä on saatu, mitä on tilattu, eli työvoima on kasvanut tosi paljon. Mutta hyvä työvoiman tarjonta ei matalasuhdanteessa käänny työllisyydeksi, vaan näkyy siinä, että meillä itse asiassa on aika paljon työttömyyttä, Larja sanoi STT:lle tilaisuuden jälkeen.