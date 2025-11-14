– Juuri sitä on saatu, mitä on tilattu, eli työvoima on kasvanut tosi paljon. Mutta hyvä työvoiman tarjonta ei matalasuhdanteessa käänny työllisyydeksi, vaan näkyy siinä, että meillä itse asiassa on aika paljon työttömyyttä, Larja sanoi STT:lle tilaisuuden jälkeen.

Syy siihen, miksi tämä ei tällä hetkellä näy suhdannetyöttömyyden luvuissa, on Larjan mukaan se, että hallituksen toteuttamat rakenteelliset toimet ovat niin sanottuja tarjontatoimia.

Työllisyys kääntyy kasvuun vielä loppuvuoden aikana, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Käänne on kuitenkin hidas, luonnehti ministeriön erityisasiantuntija Liisa Larja tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Toisaalta tilanne luo hänen mukaansa hyvän perustan tulevaan. Siinä vaiheessa, kun talous lähtee kasvamaan ja työmarkkinat kuumenemaan, kasvu ei taitu siihen, että työvoimaa ei olisi saatavilla.

Työttömyys nyt huipussaan

– Työttömyys on nyt huipussaan ja tästä aletaan tulla hitaasti alaspäin. Ongelma on se, että kun ihmisiä tulee lisää työmarkkinoille, työttömyys ei pysty niin nopeasti laskemaan, TEMin erityisasiantuntija Erno Mähönen sanoi.