Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä arvioi MTV:n haastattelussa uusille lisäsopeutuksille olevan tarvetta kevään kehysriihessä, jos hallitus pyrkii yhä taittamaan velkasuhdetta.
Valtiovarainministeriössä on koettu taas ikävä yllätys, kun uusimmat ennusteet povaavat lisää talousvaikeuksia ensi vuodelle.
Verotulot heikkenevät aiemmin arvioidusta 2,7 miljardia euroa ja budjetin alijäämä uhkaa nousta yli 12 miljardiin euroon 2027.
Toiveissa oli alle kymmenen miljardin euron alijäämään jääminen, mutta kehno talouskehitys vaikeuttaa nyt julkisen talouden tilaa.
– Heikko työllisyyskehitys on johtanut siihen, että ansio- ja pääomatuloveroja arvioidaan kertyvän noin miljardin vähemmän kuin aiemmin on arvioitu. Toisena tekijänä on se, että yksityinen kulutus on ollut vaimeaa, mikä vaikuttaa reilun miljardin euron verran alaspäin tuloverokertymässä, valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä kertoo MTV Uutisten haastattelussa.
– Lisäksi talouskehitys, joka on ollut vähän heikompaa, kun aiemmin ennustettiin, on vaikuttanut yritysten tuloksiin ja sitä kautta yhteisöveroa arvioidaan kertyvän noin 350 miljoonaa euroa aiempaa vähemmän, Niemelä lisää.