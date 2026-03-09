Liiketoiminta ja kehitys

– Lisäksi talouskehitys, joka on ollut vähän heikompaa, kun aiemmin ennustettiin, on vaikuttanut yritysten tuloksiin ja sitä kautta yhteisöveroa arvioidaan kertyvän noin 350 miljoonaa euroa aiempaa vähemmän, Niemelä lisää.

– Heikko työllisyyskehitys on johtanut siihen, että ansio- ja pääomatuloveroja arvioidaan kertyvän noin miljardin vähemmän kuin aiemmin on arvioitu. Toisena tekijänä on se, että yksityinen kulutus on ollut vaimeaa, mikä vaikuttaa reilun miljardin euron verran alaspäin tuloverokertymässä, valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

Toiveissa oli alle kymmenen miljardin euron alijäämään jääminen, mutta kehno talouskehitys vaikeuttaa nyt julkisen talouden tilaa.

Verotulot heikkenevät aiemmin arvioidusta 2,7 miljardia euroa ja budjetin alijäämä uhkaa nousta yli 12 miljardiin euroon 2027.

Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä arvioi MTV:n haastattelussa uusille lisäsopeutuksille olevan tarvetta kevään kehysriihessä, jos hallitus pyrkii yhä taittamaan velkasuhdetta.

Kuinka paljon sopeutetaan?

– EU:n komissio ei edellytä Suomelta uusia toimia. Mikäli halutaan kuitenkin hallituksen velkasuhdetavoitteen vakauttamisesta pitää kiinni vuonna 2027, niin näiden tietojen valossa se vaatisi uusia toimia, Niemelä toteaa.

Euromääräisiä sopeutustarpeita ei voi Niemelän mukaan vielä arvioida.

Toistaiseksi on auki, kuinka kovilla tavoitteilla Petteri Orpon hallituksen puolueet lähtevät huhtikuun kehysriiheen. Hallitus on ainakin ennakkoon sanonut tekevänsä joitakin sopeutus- ja kasvutoimia, mutta yksityiskohdat selviävät vasta huhtikuussa.

Tilannetta ei helpota se, että sota Lähi-idässä uhkaa viivästyttää talouskasvua entisestään. Ilman talouskasvua paine leikkauksille ja veronkorotuksille kasvaa entisestään lähivuosina.