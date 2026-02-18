Kelan maksamaa työttömyystukea saavien määrä on kasvanut viime vuonna noin kymmenellä prosentilla, kertoo Kela.

Työmarkkinatuen saajien määrä nousi vuonna 2025 reiluun 270 000 ihmiseen, mikä on 13 prosentin korotus aiempaan. Työmarkkinatuen kustannukset kasvoivat samalla kymmenisen prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Keskimääräinen päiväkohtainen työmarkkinatuki kuitenkin pieneni viime vuonna. Etuutta maksettiin 36,17 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 37,66 euroa.

Peruspäivärahan saajien määrä taas laski kolmisen prosenttia noin 79 000:een.

– Peruspäivärahan saajien määrä on laskenut todennäköisesti siksi, että työssäoloehto piteni vuoden 2024 lopulla kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Aiempaa suurempi osa työttömistä on siis voinut vuonna 2025 päätyä peruspäivärahan sijaan työmarkkinatuelle, Kelan erikoistutkija Laura Peutere sanoo tiedotteessa.

Lue myös: Maahanmuuttajien työttömyystuen leikkauksen katsotaan olevan ristiriidassa perustuslain kanssa

Yhteensä Kela maksoi viime vuonna reilut kaksi miljardia euroa työttömyysturvaa. Määrä oli hieman suurempi kuin toissa vuonna, jolloin maksettu summa jäi alle kahteen miljardiin.

Alueittain katsottuna Kelan työttömyysturvan saajia oli viime syyskuussa väestöön suhteutettuna eniten Lahden, Vantaan ja Jyväskylä-Muuramen työllisyysalueilla, vähiten Ahvenanmaalla.

Muutos työttömyystukiin

Tänä vuonna Kelan maksamiin työttömyystukiin tulee muutos, kun peruspäiväraha ja työmarkkinatuki yhdistetään yleistueksi toukokuun alusta lähtien.

Kelan mukaan jompaakumpaa tukea saava siirretään automaattisesti yleistuen saajaksi. Yleistukea ei siis tarvitse tässä tapauksessa hakea erikseen.

– Hallituksen lakiesityksessä arvioitiin, että valtaosalla Kelan työttömyysturvaa saavia työttömiä etuuden suuruus ei muutu muutoksen myötä, eikä Kelan työttömyysturvan menoihin ole odotettavissa suuria muutoksia, Peutere sanoo.

Kelan mukaan peruspäivärahaa maksetaan 18–64-vuotiaille työttömille, jotka eivät ole kassan jäseniä, mutta täyttävät työssäoloehdon. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 400 päivää.

Työmarkkinatukea voi saada, jos työssäoloehto ei täyty tai jos ansio- tai peruspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt.

Lue myös: Suomalaiset jäävät eläkkeelle aiempaa myöhemmin