EU:n kautta tulevai ruokakortteja jaetaan jo noin 13 000 kappaletta kuukausittain.

Suomi jakaa nyt kaikkinensa yli 30 miljoonan euron edestä ruokalahjakortteja vähävaraisille.

Neljänkymmenen euron arvoiset ruokalahjakortit tulevat EU:n aineellisen avun, niin sanotun ESR+hankkeen kautta.

Hanketta hallinnoi Ruokavirasto, jossa ollaan ilahtuneita saadusta avusta.

– Tämä ruoka-apu saavuttaa nyt joulukuussa ja vuoden 2026 aikana korkeimman volyyminsa Suomessa. Eli avunsaajille tullaan jakamaan kuukausittain noin 13 000 aineellisen avun maksukorttia, kertoo johtava asiantuntija Juhani Heikkilä Ruokavirastosta.

Ruokalahjakortteja ovat hakeneet valtakunnallisten toimijoiden Kirkkopalvelut ry:n ja SPR:n lisäksi myös hyvinvointialueet.

Ruokakortteja jaetaan jo noin 13 000 kappaletta kuukausittain.Lehtikuva

Peräti kolme hyvinvointialuetta on saanut myönteisen päätöksen: Pohjois-Karjala, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa.

– Olemme todella tyytyväisiä, saimme yli 250 000 euron edestä maksukortteja jaettavaksi, kertoo kehittämispäällikkö Tuija Tuorila Soite Keski-Pohjanmaasta.

Kortit jaetaan Keski-Pohjanmaalla yhteistyössä paikallisen järjestöjen kautta.

"Me näemme ja kuulemme, kun jääkaapissa ei ole yhtään mitään"

Yksi jakajista on Hyvän mielen tori, joka kokoaa runsaasti ihmisiä lahjoitustavaran ja ruuan pariin. Torille voi kuka tahansa lahjoittaa käypää tavaraa ja tarvitsevat voivat sitä noutaa maksutta.

– Me jaamme kortteja kuten ohje on, eli yksin asuva saa yhden kortin ja perheelliset kaksi korttia, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Irja Manninen.

Maksukortit käyvät sekä S- että K-ketjun liikkeisiin ja niillä voi ostaa ruokaa tai muuta tavaraa. Alkoholi ja tupakka eivät kuulu avun piiriin.

– Silloin kun rahaa on vähän, tuo neljäkymmentä euroa on todella iso raha. Me näemme sen tässä ja kuulemme ihmisten kertomuksia, kun jääkaapissa ei ole yhtään mitään, kuvailee Manninen.

Ei vaikuta etuuksiin

Hyvän mielen torilla käy tavallisena arkipäivänä ovi tiuhaan. Yllättävän paljon tulee vaatelahjoituksia, peittoja, tyynyjä, astioita, kahvinkeittimiä, kaikenlaista kodin tavaraa. Harriet Store tuo pari kassillista vaatteita.

– Tänne tuon mielelläni, koska tiedän että täältä tavarat menevät tarpeeseen.

Niina-niminen pienten lasten äiti tuo ison kassin lastenvaatteita.

– Tuntuu tärkeältä lahjoittaa tänne, kun tietää että vaatteet menevät hyvään käyttöön, hän sanoo.

Tavara liikkuu liukkaasti.

Asiakkaina on niin maahanmuuttajia kuin kantasuomalaisia, suuri yksittäinen asiakasryhmä ovat ukrainalaiset. He kiittelevät kovin lahjoituksia, eniten mukaan tarttuu lasten vaatteita.

– Kyllä ihmisillä on tarve kaikenlaiselle avulle. Ruokaa jaamme myös sen verran kuin sitä tulee, mutta kyllä nämä ruokalahjakortit ovat erinomainen apu, kiittelee Irja Manninen Hyvän mielen torilta.

EU:n ruokalahjakorteissa on vähävaraisen kannalta se hyvä piirre, että ne eivät vähennä toimeentulotuen määrää.

– Kelalla on säännös, että pieniä, vähäiseksi katsottavia summia ei vähennetä toimeentulotuesta, tietää Tuija Tuorila Soite Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelta.

Vielä jakovaraa

EU:n aineellinen apu kanavoituu Suomeen Euroopan sosiaalirahaston kautta. Maksukortteja voivat hakea jaettavaksi erilaiset yhdistykset ja järjestöt, mutta myös viralliset tahot.

– Kyllä, kunnat ja hyvinvointialueet voivat myös hakea maksukortteja, kertoo Juhani Heikkilä Ruokavirastosta.

Suurin osa yli 30 miljoonan euron potista on jo jaettu, karkeasti noin kaksi kolmasosaa.

– Ensi vuonna jaossa on vielä kymmenen miljoonaa euroa, vinkkaa Heikkilä.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue suosittelee ruoka-avun hakemista muillekin hyvinvointialueille, sillä tarve ylimääräiselle ruoka-avulle on kasvanut viime vuosina.

– Mekin jaamme osan korteista itse, osa jaetaan yhteistyössä eri järjestöjen kanssa, joten jakelu on laajaa ja tavoittaa ihmisiä laajasti, kiittelee Tuorila.