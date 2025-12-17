Kelan etuuksien väärinkäyttöä halutaan ehkäistä tehokkaammin keinoin.
Lausuntokierrokselle tänään lähteneen hallituksen esityksen tavoitteena on lisäksi vähentää sosiaaliturvan virheellisiä maksuja sekä edistää Kelan tiedonvaihtoa.
Esityksessä muun muassa ehdotetaan, että jatkossa Kela voisi asiakkaan luvalla saada tiedon asiakkaan taloudellisesta tilanteesta suoraan pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän kautta.
Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan väärinkäytökset lisäävät etuusmenoja, kuormittavat viranomaisia ja vähentävät kansalaisten luottamusta sosiaaliturvajärjestelmään.
Hänen mukaansa on kestämätöntä, että esimerkiksi tiliotteita väärentämällä tai vääriä osoitetietoja antamalla huijataan Kelalta etuuksia ja hyväksikäytetään heikoimpien turvaksi tarkoitettua etuusjärjestelmää.
– Väärinkäytösten ehkäisemisellä on mahdollisuus säästää ainakin viisi miljoonaa ja mahdollisesti enemmänkin, sillä kyse on piilorikollisuudesta, Grahn-Laasonen sanoo tiedotteessa.
Sosiaaliturvan väärinkäytöllä tarkoitetaan tahallista tai tarkoituksellista toimintaa, jolla henkilö pyrkii saamaan etuuksia, joihin hänellä ei ole oikeutta.
Viime vuonna tutkintapyyntöön johtaneiden väärinkäytöksien yhteenlaskettu arvo oli noin 4,3 miljoonaa euroa.