Sosiaaliturvan väärinkäytöllä tarkoitetaan tahallista tai tarkoituksellista toimintaa, jolla henkilö pyrkii saamaan etuuksia, joihin hänellä ei ole oikeutta.

– Väärinkäytösten ehkäisemisellä on mahdollisuus säästää ainakin viisi miljoonaa ja mahdollisesti enemmänkin, sillä kyse on piilorikollisuudesta, Grahn-Laasonen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa on kestämätöntä, että esimerkiksi tiliotteita väärentämällä tai vääriä osoitetietoja antamalla huijataan Kelalta etuuksia ja hyväksikäytetään heikoimpien turvaksi tarkoitettua etuusjärjestelmää.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan väärinkäytökset lisäävät etuusmenoja, kuormittavat viranomaisia ja vähentävät kansalaisten luottamusta sosiaaliturvajärjestelmään.

Esityksessä muun muassa ehdotetaan, että jatkossa Kela voisi asiakkaan luvalla saada tiedon asiakkaan taloudellisesta tilanteesta suoraan pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän kautta.

Kelan etuuksia väärinkäytetty miljoonien edestä – tällaista keinoa nyt esitetään

Tilien salaaminen ei olisi mahdollista

Kela saisi muutoksen myötä tiedot asiakkaiden olemassa olevista tileistä ja voisi tämän tiedon perusteella vaatia tarvittavat selvitykset tilitapahtumista joko asiakkaalta itseltään tai asiakkaan luvalla pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän kautta.