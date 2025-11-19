Kolmikohtainen analyysi voi alustavan tutkimuksen mukaan auttaa tunnistamaan korkean sydän- ja verisuonitautiriskin entistä aiemmin.

Aikuisilla, joilla on koholla kolme tiettyä elimistön biomarkkeria, on lähes kolminkertainen riski saada sydäninfarkti tai aivohalvaus verrattuna niihin, joiden tasot eivät ole koholla. Asia selviää alustavasta amerikkalaistutkimuksesta.

Kyseiset biomarkkerit ovat lipoproteiini (a), jäännöskolesteroli ja herkkä C-reaktiivinen proteiini hsCRP.

Lipoproteiini(a) eli Lp(a) on veressä esiintyvä, huonoa kolesterolia eli LDL:ää muistuttava, apoB:tä sisältävä kolesterolia kuljettava lipoproteiinihiukkanen. Sen korkea pitoisuus on perinnöllinen, ja se lisää merkittävästi sydän- ja verisuonitautien riskiä.

Jäännöskolesteroli tarkoittaa kolesterolia, jota on erittäin matalatiheyksisissä lipoproteiineissa (VLDL) ja niiden jäännöshiukkasissa. Tavalliset LDL-kolesterolin eli niin sanotun pahan kolesterolin ja HDL-kolesterolin, "hyvän kolesterolin", mittaukset eivät ota sitä huomioon. Jäännöskolesterolin rasvahiukkaset voivat kertyä valtimoihin ja lisätä sydän- ja aivoverisuonitautien riskiä.

CRP (C-reaktiivinen proteiini) on yleinen tulehdusmarkkeri, jota mitataan tavallisessa CRP-testissä. Se kertoo, onko elimistössä tulehdusta, mutta ei erottele tarkasti matalia tasoja.