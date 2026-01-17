Oma sairastumisriski kannattaa selvittää, sillä moni sairastaa kansansairautta tietämättään.

Elintapoihin liittyvät kansansairaudet, kuten sydän- ja verisuonitaudit, tyypin II diabetes ja syövät, uhkaavat jo useita vielä työssä käyviä suomalaisia.

Vaikka elintapasairauksista jopa 80 prosenttia olisi ehkäistävissä elintavoilla, korostaa työterveyshuollon erikoislääkäri Ilse Rauhaniemi, ettei kyse ole yksilön moraalittomuudesta, vaan ihmisten elintavat ovat paljon kiinni myös yhteiskunnan rakenteista.

– Jos ajatellaan vaikka lihavuutta, niin kyllähän suomalaiset yrittävät pudottaa painoa. Varmaan miljoona suomalaista pyrkii siihen, Rauhaniemi huomautti Huomenta Suomessa.

– Yksilön syyllistämisestä haluaisin luopua ja pyrkiä kannustamiseen.

Lihavuuden lisäksi kansansairauksien merkittäviä riskitekijöitä ovat liikkumattomuus, huono ja riittämätön uni, tupakointi, liiallinen alkoholin käyttö, huono ravitsemus, stressi ja mielenterveysongelmat.

Moni ei tunnista sairautta

Siinä missä lihavuus, joka on yksi elintapasairauksien riskitekijöistä ja elintapasairaus jo itsessään, on helppo tunnistaa, jää moni sairaus ihmisen itsensä huomaamatta.

– Esimerkiksi korkea verenpaine ei aina anna oiretta, ellei ole tosi korkeista lukemista kyse. Ja sydän- ja verisuonitautien osalta ensimmäinen tunnistettava oire voi olla jo se kohtalokas, Rauhaniemi varoittaa.

THL:n erikoistutkija Katri Sääskjärvi kehottaakin tekemään kansansairauksien riskitestejä, jotka löytyvät esimerkiksi Diabetesliitos verkkosivuilta.

– Se on kätevä tapa saada itselleen vähän selkoa tilanteesta, niistä riskitekijöistä.

Miten selvittää oma kansansairausriski ja ehkäistä sairauksia? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta!