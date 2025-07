Aivosumua ja "äitiaivoja" vähäteltiin ennen, mutta ei enää: "Taustalle on alkanut tulla tiedettä"

Raskauden ja vaihdevuosien aikainen aivosumu johtuu aivojen rakennemuutoksista, käy ilmi MTV Uutisten Diagnoosina nainen -vodcastissa.

Äitiaivoista puhuvat pikkulapsiarkea pyörittävät äidit, jotka tuppaavat olemaan ajoittain hajamielisiä.

Vaihdevuosien aikaan moni vulvallinen puolestaan kertoo aivosumusta, joka aiheuttaa keskittymisvaikeuksia ja muistin pätkimistä.

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkärin Aura Pyykösen mukaan äitiaivot ja aivosumu ovat asioita, joita vielä noin 15 vuotta sitten vähäteltiin, eikä pidetty oikeina asioina lääkäreiden keskuudessa.

Nyt tilanne on toinen.

– Taustalle on alkanut tulla tiedettä. Tiedetään, että sukuhormonitasojen lasku, joka vaihdevuosissa ja esivaihdevuosissa tapahtuu, vaikuttaa aivojen energian käyttöön ja aivojen rakenteeseen, Pyykönen kertoo.

"Madreskenia" muistuttaa puberteettia

Pyykösen mukaan vaihdevuodet eivät ole suinkaan ainoa hetki munasarjallisten elämässä, jolloin aivorakenteet muuttuvat.

Kaikkiaan aivorakenteiden raskaita muutosvaiheita tulee jopa kolme, joista ensimmäinen on puberteetti, toinen raskaus ja viimeisenä vaihdevuodet.

– Tiedetään, että teinien pitää nukkua pidempään aamuisin, eivätkä kaikki itsekontrollin mekanismit toimi puberteetissa.

– Nyt on ruvettu puhumaan myös madreskensiasta, joka on vähän niin kuin puberteetti. Hypoteesi on, että aivojen järjestelmät uudelleen organisoituvat äitiyden myötä ja tulee supervoima multitaskaukseen.

Saman muutoksen myötä myös empatiakokemus voimistuu.

– Mutta aivoista sulaa harmaata ainetta, eikä se koskaan palaa sinne. Tapahtuu siis todella dramaattiset muutokset raskausaikana, mutta myös imetysaikana eli postpartumin aikana.

Suurin sukuhormonitasojen muutos ihmisen elämän aikana

Raskauden aikaiset ja synnytyksen jälkeiset hormonitasojen muutokset johtavat madreskeniaan eli niin sanottuihin äitiaivoihin.

– Raskauden aikana sukuhormonitasot nousevat hirvittävästi, mutta ovat aika stabiilit suhteessa ovulaatioon ja kuukautiskieroon.

– Synnytyksen jälkeen tasot romahtavat. Romahdus, joka tapahtuu 24 tunnissa synnytyksestä, on isoin lyhyessä ajassa tapahtuva sukuhormonitasojen muutos ihmisen elämän aikana. Tämä liittyy fundamentaalisesti aivotoimintaan.

Pyykösen mukaan dramaattinen sukuhormonien romahdus vaikuttaa muun muassa serotoniinijärjestelmään, mikä voi tuottaa depressiivisyyttä tuoreelle äidille.

– Vaikka jossain kohtaa lopputuloksena tulee se multitaskauksen superkyky, voi muutosaika olla todella sumuista, harmaata ja haastavaa aikaa.

Vaihdevuosien aikana tapahtuvat hormonitasojen muutokset ovat lähes vastaavat kuin raskauden ja synnytyksen aikana ja jälkeen.

– Vaihdevuosissa raskain kohta on menopaussia eli kuukautisten loppua edeltävä aika ja vähän sen jälkeen. Sen jälkeen tilanne tasaantuu.

