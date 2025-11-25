Terveydenhoidon laitteita valmistavan Abbottin veren glukoosipitoisuuden mittaukseen käytettävissä sensoreissa saattaa olla vikoja.

Freestyle Libre 3 - ja Freestyle Libre 3 Plus -sensorit voivat antaa virheellisiä matalan glukoosin lukemia, kertoo Etelä-Karjalan hyvinvointialue.

Oman sensorin toimivuuden voi tarkistaa sensorin sarjanumeron avulla osoitteessa freestylecheck.com. Mikäli potilaan käyttämä sensori kuuluu viallisiksi epäiltyihin, valmistaja ja hyvinvointialue suosittelevat sen käyttämisen lopettamista välittömästi.

Sensorin sarjanumeron löytää esimerkiksi sovelluksesta, lukulaitteesta tai annostelulaitteen käyttöoppaasta. Sarjanumero löytyy myös sensorin asettimen tai sensoripakkauksen pohjassa olevista merkinnöistä.

Kuvallisia ohjeita sarjanumeron löytämiseen voi katsoa valmistajan ilmoituksesta. Ongelmatilanteissa auttaa valmistajan asiakaspalvelu numerossa 0800 555 500.

Virheelliset tiedot veren glukoosipitoisuudesta voivat diabetesta sairastavilla johtaa liialliseen hiilihydraattien nauttimiseen tai insuliiniannosten ohittamiseen tai lykkäämiseen. Väärät hoitopäätökset aiheuttavat vakavia riskejä ja voivat pahimmillaan johtaa kuolemaan.

Potilaat voivat käyttää tavallista verenglukoosimittaria tai Freestyle Libre 3 -lukulaitteen sisäänrakennettua verenglukoosimittaria hoitopäätösten tekemiseen, jos sensorin lukemat eivät vastaa oireita tai odotuksia.

Valmistaja kertoo ilmoittaneensa asiasta lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan. Etelä-Karjalan hyvinvointialue ja sensoreiden valmistaja yrittävät eri keinoin tavoittaa potilaita, joita mahdollinen vika voi koskea. Vialliset sensorit korvataan.

Juttua on päivitetty lisätiedoilla kello 13.32.