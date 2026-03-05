Ruokaa rakastava Vappu Pimiä ei pelkää suoran palautteen antamista syömistään annoksista.

Juontaja Vappu Pimiä nähdään tuoreen MasterChef Suomi -kauden uutena tuomarina. Intohimoiseksi ruokaihmiseksi itseään kuvaava Pimiä kertoi tiistaina MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa, millainen kokemus ohjelmaan osallistuminen oli.

– Minulla oli se ajatus, että jos saisin maistaa jotain sellaista makua, jota en koskaan ole maistanut. Ajattelin, että jos sen koen tässä ohjelmassa, niin olen todella otettu.

– Ja näin pääsi tapahtumaan! En kerro vielä milloin se tapahtuu, mutta sen kyllä sitten huomaa. Se oli kyllä ihan mieletön hetki, Pimiä paljastaa.

Suoraa palautetta ravintolassakin

Miltä tuoreesta tuomarista sitten tuntui arvioida toisten suurella rakkaudella ja vaivalla tehtyjä annoksia? Pimiä kuvailee itseään hyvin suoraksi, ja ohjelmassakin pelin henki on se, että palautetta annoksista on annettava.

Juontaja kertoo toimivansa ravintolassakin tavalla, mitä monet suomalaiset eivät uskalla tehdä.

– Olen suorasanainen ravintolassakin. Jos ravintolassa tulee epäonnistunut annos tai se on ihan pilalla, niin mielestäni siitä voi sanoa ja pitää sanoa. Se, että miten siitä sanoo on se tärkein asia.

– Mieluummin sanoo siinä, kuin että menet jonnekin keskustelupalstalle huutamaan, koska silloin annat heille mahdollisuuden korjata sen.

Mikä on Vappu Pimiän bravuuriruoka, ja millaisia vinkkejä hän antaa perheille arkikokkailuun? Katso videolta koko erikoishaastattelu.