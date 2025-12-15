Uutissuomalainen kertoo hälyttävästä tutkimustuloksesta suomalaislasten terveyteen liittyen.

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan esidiabetes on lisääntynyt rajusti lapsilla, joilla on ylipainoa tai lihavuutta, kertoo Uutissuomalainen.

Myös kakkostyypin diabetekseen sairastuminen on yleistynyt.

Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen toteuttaman tutkimuksen mukaan yli kolmasosalla lihavuuden vuoksi tutkituista lapsista on esidiabetes ja reilulla prosentilla aikuistyypin eli tyypin 2 diabetes.

Tutkimukseen valikoitui noin 600 iältään 6–16-vuotiasta lasta, joita oli tutkittu ylipainon tai lihavuuden takia vuosien 2002 ja 2020 välillä, Uutissuomalainen kertoo. Kontrolliryhmässä oli mukana lähes 500 väestöä edustavaa 7–16-vuotiasta lasta.

Uutissuomalaisen mukaan tutkimusjakson ensimmäisenä vuonna eli 2002 esidiabetesta esiintyi noin kymmenesosalla tutkituista. Vuonna 2019 tutkituista jo puolella oli esidiabetes.

Tutkimusjakson aikana tutkittavien lihavuuden asteessa, painoindeksissä tai muissa aineenvaihduntasairauksissa ei ollut kuitenkaan tapahtunut muutoksia.