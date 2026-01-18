Taikuri J-P Pirinen pystyi lopettamaan diabeteslääkkeiden syömisen elämäntapamuutoksen ansiosta. Hän kertoi MTV:n Huomenta Suomessa, miten se tapahtui.

"Laihtuminen ei ole projekti. Se vaatii ymmärrystä siitä, mitä ruoka sinulle edustaa."

Näin kirjoitti tammikuun alussa Instagramissa kouvolalainen ammattitaikuri ja stand up -koomikko Juha-Pekka "J-P" Pirinen, joka pudotti vuodessa painoa 40 kiloa. Kiloja oli enimmillään 129.

– Vuosi sitten olin väsynyt. Ei ollut energiaa leikkiä lapsen kanssa. Hengästyin pienestä. Nukkuminen oli katkonaista. Ja sitten tuli tyypin 2 diabetes, Pirinen kertoi päivityksessään.

Hän sanoi olleensa hetken jopa helpottunut siitä, että lääkitys aloitettiin. Isän vakava sairastuminen kuitenkin pysäytti uudella tavalla.

– Reilu vuosi sitten olin sairaalassa käymässä omaa isää moikkaamassa; hän on vähän päälle 70-vuotias. Isän ensimmäinen sydänleikkaus oli tehty 49-vuotiaana, ja olin itse 45-vuotias. Mietin silloin, että jos jatkan entisellä linjalla, polku alkaa viedä tuohon suuntaan, Pirinen kertoo MTV Uutisille.

– Silloin päätin, että nyt painolle pitää tapahtua jotain, ja lähdin tekemään vähän isompaa muutosta.

"Tarvitaan elämäntapamuutos"

Pirinen sanoo ymmärtäneensä aiempien laihdutuskuuriensa ja jojoilun jälkeen, että jotta paino putoaisi pysyvästi, se vaatisi kokonaisvaltaisen elämäntapamuutoksen.

– Yleensä kun lähdetään dieettimentaliteettiin, noudatetaan orjallisesti sääntöjä siihen pisteeseen asti, että tahdonvoima pettää.

– Se on vähän niin kuin kääntäisi laivaa melalla. Virtaa vastaan jaksaa vääntää jonkin aikaa, mutta kun jostain syystä antaa jossain vaiheessa periksi, elämäntavat palautuvat herkästi vanhoihin uomiinsa.

Lue myös: Lääkäri kumoaa kolme yleistä väitettä lihavuudesta

Pirinen löysi elämäntapansa tueksi kanadalaisvalmentaja Eric Edmeadesin kehittämän Wild Fit -ohjelman. Kyseinen 90 päivän ravinto‑ ja elämäntapakokonaisuus keskittyy ennen kaikkea ruokasuhteen uudistamiseen.

– Ensin hyökättiin pään sisään ja ruvettiin tutustumaan ruokapsykologiaan: miksi ihminen syö, mitä syö ja miten ruoka vaikuttaa kehossa. Muutos lähti rakentumaan siitä, että itselle tuli fiilis, mitä haluaa syödä eikä niin, että piti katsoa jostain listasta, että hei, mitäs olen saanut luvan syödä tänään.

– Konkreettisesti suurin muutos oli se, että aloin syödä kausivaihtelulla vuodenaikojen mukaan tarjolla olevaa ruokaa. Koitan käydä noin kahdessa kuukaudessa läpi vuodenaikakierron, Pirinen selvittää.

Nyt Pirisellä on meneillään kevätvaihe ja ruokavalioon kuuluvat lehtivihreä ja vihreät kasvikset sekä liha, kala ja kananmunat.

Hiilihydraatit tulevat mukaan kesäkaudella, kun lautaselle löytyvät juurekset.

– Niistä tulee makeutta ja hiilareita. Myös marjoja kenties jo kesän aikaan alkaa tulla mukaan.

Pirinen kertoo, että sen lisäksi, että hän on päässyt painonpudotuksen myötä eroon lääkityksestä, myös työn tekeminen on tuntunut aiempaa kevyemmältä.

– Jo pikkujoulukausi oli jo aika paljon helpompi.