Juuso "Köpi" Kallio jakoi Instagram-tililleen kirjoituksen edesmenneelle isälleen Juha-Pekka "Jippo" Kalliolle.

Juontaja Juuso "Köpi" Kallio muistelee edesmennyttä isäänsä Juha-Pekka "Jippo" Kalliota koskettavassa Instagram-julkaisussa.

Porilaisessa jalkapallossa kauan vaikuttanut Juha-Pekka kuoli perjantaina 68-vuotiaana. Kuolinuutisesta kertoi jalkapalloseura Musan Salama verkkosivuillaan.

Köpi jakoi Instagram-tililleen kuvia isästään.

– Heippa isä. Maailman kiltein ja hauskin ihminen. Mikä etuoikeus olikaan olla just sun poika. Miten paljon autoit, kannustit ja rakastit meitä kaikkia. Miten susta piti ihan jokainen. Miten monella on susta upeita muistoja, Köpi kirjoittaa.