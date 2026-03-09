Yli 200 ihmistä kuoli viime viikon aikana Libanonissa Israelin ilmaiskujen seurauksena. Katso brittiläisen Sky-uutiskanavan reportaasi maan pääkaupungin "punaisen viivan" takaa yltä.
Israel on iskenyt myös viime päivinä voimalla äärijärjestö Hizbollahia vastaan Libanonin pääkaupungissa Beirutissa ja sen lähellä.
Brittiläisen Sky-uutiskanavan toimittaja vieraili maan pääkaupungin alueella, jolle Israel on antanut evakuointikäskyn. Yllä olevalta videolta voi nähdä, miten maisema kaupungissa muuttuu, kun auto ylittää niin sanotun punaisen viivan.
– Hizbollah päästi meidät sinne, koska he haluavat näyttää, että kyseessä on tavallisten ihmisten kauppa-alue, ei johtokeskus tai asevarasto, uutiskanavan ulkomaankirjeenvaihtaja Jon Sparks arvioi jälkikäteen.
Uutiskanavan mukaan yli 200 ihmistä kuoli viime viikolla Israelin iskuissa alueelle, ja sadattuhannet ovat jättäneet kotinsa.
Kirjeenvaihtajan oli tarkoitus viettää "punaisella alueella" vain kaksi minuuttia, mutta ryhmä törmäsi haasteisiin yrittäessään poistua alueelta.
– Emme saaneet lähteä. Toinen Hizbollah-ryhmä pysäytti meidät ja alkoi kuulustella meitä. Samalla kuulimme kovan räjähdyksen läheltä, Sparks kertoi jälkikäteen.
Video näyttää hetken, kun auton vieressä aletaan ampumaan konetuliaseella, ja lopulta ryhmä pääsee poistumaan paikalta.
– Pääsimme pois ja noin kymmenen minuuttia myöhemmin Israel iski rakennukseen lähistöllä, Sparks kertoo.
Video näyttää myös Israelin iskun seuraukset alueella. Katso koko reportaasi yltä.
Lähde: Sky / ENEX