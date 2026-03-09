Poliisi epäilee kahta 15-vuotiasta murhan yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä Vantaan Korson tuhopolttoon liittyen.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että syyteharkintaan jo siirtynyt tapaus liittyy ruotsalaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja Pohjois-Helsingin katujengeihin. Syyksi poliisi epäilee huumevelkaa.

Asiassa on kolme 15-vuotiasta epäiltyä, joista kahta epäillään kahdesta murhan yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä, kolmatta törkeästä huumausainerikoksesta.

– Rikoksesta epäiltyjen nuori ikä ja rikosten vakavuus on poikkeuksellista järjestäytyneen rikollisuuden esitutkinnoissa Suomessa, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Poliisi katsoo, että rikokset on tehty ainakin osittain osana järjestäytynyttä rikollisryhmää.

Tuhopolton tekijöitä epäillään murhan yrityksestä.Poliisi

Taustalla huumekauppa ja velanperintä – sivulliset joutuivat uhriksi

Poliisi kertoo tiedotteessa, että tutkittuun asiaan liittyy laajamittainen huumauskauppa ja siitä aiheutuneet kostotoimenpiteet.

Poliisin käsitys on, että joulukuussa epäonnistunut huumekauppa johti velkasuhteeseen ja sittemmin tuhopolttoon ja murhan yritykseen.

Kolme miestä etsi huumekaupan jälkeen kaupassa velkaantunutta henkilöä helsinkiläisasunnosta, mutta tapasi asunnosta vain sivullisen pariskunnan pienen lapsensa kanssa.

Poliisi kertoo, että asunnossa olleita sivullisia uhattiin väkivallalla, elleivät he kertoisi, missä etsitty velallinen on. Ainakin yhdellä epäillyistä oli ase. Asunto uhattiin myös räjäyttää, ja tilanne päättyi epäiltyjen vietyä uhreilta passin ja matkapuhelimen.

Tätä osuutta tapahtumista tutkitaan törkeänä ryöstönä ja epäillyt ovat vangittuina.

Aikuiset pestasivat lapset tuhopolttokeikalle

Poliisi kertoo, että muutamaa päivää myöhemmin 17. joulukuuta Korsossa Vantaalla sytytettiin kerrostalon porraskäytävässä tulipalo.

Tulipalo syttyi räjähdysmäisesti ja aiheutti hengenvaaran koko porraskäytävän asukkaille. Useita henkilöitä jouduttiin evakuoimaan talosta ikkunan kautta.

– Esitutkinnan perusteella tuhopoltto oli suunnattu tarkoituksella aiemmin etsityn velallisen lähiomaisen asuntoon ja siihen liittyvään porraskäytävään. Pelastuslaitos oli onneksi paikalla hyvin nopeasti ja sai palon haltuun. Vakavat henkilövahingot estyivät tuhotyön yhteydessä vain onnekkaan sattuman ansiosta, toteaa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Juurikkamäki Helsingin poliisilaitoksen tiedotteessa.

Poliisin käsitys on, että kyseessä oli tilauskeikka. Täysi-ikäiset henkilöt olivat hankkineet muun muassa matkapuhelinliittymän ja puhelimen rikoksesta epäillylle 15-vuotiaalle ja alaikäisiä ohjeistettiin tuhopolton tekemisessä asunnossa. Toisen 15-vuotiaan epäillään toimineen sytyttäjänä, levittäen kohdeasunnolle palavaa nestettä.

Törkeästä tuhotyöstä ja murhan yrityksestä epäillään yhteensä neljää henkilöä, joista kaikki ovat vangittuna. Yksi heistä on henkilö, joka aiemmin etsi velallista.

Lapset mukana huumekaupassa

Tutkinnassa poliisille paljastui myös, että 15-vuotiaat olivat osallistuneet laajamittaiseen huumausainekauppaan. Yksi epäillyistä otettiin kiinni huumekaupan yhteydessä. Poliisi kertoo hänen ehtineen luovuttaa toiselle henkilölle kolme kiloa amfetamiinia ja hänen hallustaan takavarikoitiin toimiva ampuma-ase ja noin 7000 euroa käteistä rahaa.

Poliisi paljasti myös läheisessä kerrostalossa olevan huumeiden välittämiseen ja säilyttämiseen käytetty asunto, jota 15-vuotiaat käyttivät. Asunnosta löytyi yhteensä noin 15 kiloa amfetamiinia ja yli 10 000 euroa käteistä rahaa.

Poliisi uskoo, että huumekauppaa ja siihen liittyviä kostotoimia ohjattiin ulkomailta käsin ja niiden toteuttamiseen ja valmisteluun osallistui useita henkilöitä.

Suomessa tapahtumiin on osallistunut useita täysi-ikäisiä henkilöitä. Tutkinnassa on yhteensä 10 epäiltyä, joista seitsemän on edelleen vangittuna.

Epäillyt ovat Suomen, Somalian, Kosovon ja Irakin kansalaisia. Yksi epäillyistä on Suomen ja Somalian kaksoiskansalainen, toinen taas Suomen ja Kosovon.

– Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille varsin nopeasti 17.12.2025 tapahtuneen tulipalon jälkeen. Tutkinnassa pystyttiin nopeasti yhdistämään motiivi aiemmin tapahtuneeseen törkeään ryöstöön. Epäiltyjen henkilöllisyydet paljastuivat vähitellen poliisin oman tiedonhankinnan sekä useiden eri esitutkintatoimenpiteiden avulla, Juurikkamäki kertoo tiedotteessa.

Rikosten tilaaminen lapsilta on todellisuutta Suomessakin

Poliisi kertoo, että tapaus toimii esimerkkinä siitä, miten Suomeen on rantautunut Crime as a Service -ilmiö.

– Viimeisen vuoden aikana on Helsingin poliisilaitoksella ollut tutkittavana törkeitä rikoksia, joissa ruotsalaisen järjestäytyneen rikollisuuden toimijat ovat värvänneet henkilöitä Ruotsista suorittamaan väkivaltatekoja Suomeen, tiedotteessa kerrotaan.

Ruotsissa törkeisiin rikoksiin on pestattu erityisesti perheiden ulkopuolelle sijoitettuja alaikäisiä, joiden rikosvastuu on alentunut tai puuttunut kokonaan. Tämä on ollut syy sille, että järjestäytynyt rikollisuus käyttää heitä hyväkseen. Nyt toimintamalli on Helsingin poliisilaitoksen mukaan todellisuutta Suomessakin.

– Alaikäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten hyväksikäyttö omiin rikollisiin tarkoituksiin on huolestuttava ja raukkamainen tapa toimia. Samoin väkivallan kohdistaminen perheenjäseniin tai ulkopuolisiin osoittaa järjestäytyneen rikollisuuden moraalittomuuden, sanoo rikostarkastaja Kimmo Sainio Helsingin poliisilaitoksen tiedotteessa.

Poliisi katsoo, että ilmiö asettaa rikoskierteeseen ajautuneet ja muut haavoittuvassa asemassa olevat nuoret todelliseen vaaraan. Lisäksi se nostaa riskiä sille, että ulkopuoliset joutuvat hengen ja terveyden vaaraan, jos kostotoimet kohdistuvat sivullisiin tai rikoksissa käytetään asetta tai räjähteitä.