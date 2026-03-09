Dominik Shine kirjoitti melkoisen kiekkoromanttista tarinaa yön NHL-kierroksella.

Yhdysvaltalaishyökkääjä vastasi Detroit Red Wingsin viimeisestä maalista päätöserässä, kun joukkue haki puhtaan 3–0-vierasvoiton New Jersey Devilsistä.

Shinen maali on kuitenkin erityistä laatua. Kyseessä oli nimittäin 32-vuotiaan kiekkoilijan uran ensimmäinen NHL-maali. Tilaisuuksia ei ole vuosien varrella hirveästi tullut, sillä osuma syntyi uran NHL-ottelussa numero 14. Tällä kaudella NHL-peli oli miehelle viides.

Yhden NHL-osuman takana on huima tarina. Jenkki ehti tahkota 521 AHL-ottelua ennen kuin osui tarunhohtoisessa.

– Maalin tekeminen merkitsee minulle todella paljon. Tarkoitan, että on paljon kaltaisiani kavereita, jotka painavat AHL:ssä ja tekevät, mitä ikinä tarvitaan... tappelevat, raatavat ja rynnivät. Tämä tuntuu todella hyvältä, Shine kommentoi NHL:n verkkosivuilla.

– Mieletön tarina -varoitus! NHL:n X-tilillä hehkuteltiin.

Shine on edustanut 10 vuoden aikana AHL:ssä vain Detroitin farmia Grand Rapids Griffinisiä. Hän on tehnyt rautaliigassa kuluvalla sesongilla 37 pistettä 38 ottelussa. Shine toimii AHL-seuran kapteenina.

– Olen todella innoissani "Shinerin" puolesta. Hän on tehnyt paljon hyvää organisaatiomme hyväksi. Ei vain meidän joukkueessamme, vaan myös Grand Rapidsissa. Hän on taklannut, taistellut, blokannut laukauksia ja tehnyt kaikkensa joukkueen hyväksi. Nyt hänellä on kiekko, jonka voi laittaa seinälle. Olemme iloisia hänen puolestaan, Detroit Red Wingsin päävalmentaja Todd McLellan hekumoi.