Ruokavalinnoilla on väliä. Ravitsemusterapeutti nimeää kolme pahinta ruokaa suoliston terveyden kannalta.
Suoliston terveys vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltaiseen terveyteen. Mutta voiko suolisto-ongelmia korjata vain syömällä oikein?
– Varmaan paremmaksi ne saa aina syömällä paremmin, mutta en lupaa, että kaikki ongelmat ratkeavat, toteaa ravitsemusterapeutti Anette Palssa Huomenta Suomessa.
– Mutta ehdottomasti kyllä saadaan parempaan [kuntoon].
Lue myös: Jatkuvaa sairastelua, väsymystä, iho-ongelmia? Syy voi piillä suolistobakteereissa
Mutta mitkä ovat kolme pahinta suoliston terveyden tuhoajaa ravitsemusterapeutin näkökulmasta?
– Prosessoitu punainen liha, punainen liha, runsas sokerin käyttö, Palssa sanoo.
Niin punainen liha kuin lihavalmisteiden käyttö on yhdistetty suurentuneeseen paksu- ja peräsuolisyövän riskiinokerit on yhdistetty erilaisiin .