Tutkimuksessa tarkasteltiin 35–50-vuotiaiden, vähintään kaksi yli 80 kilometrin ultramatkaa tai viisi maratonia juosseiden, juoksijoiden terveydentilaa. Sata urheilijaa kutsuttiin paksusuolen tähystykseen eli kolonoskopiaan .

Edellä mainituilla urheilijoilla havaittiin nimittäin huomattavasti saman ikäisiä verrokkihenkilöitä enemmän suolistosyövän esiasteita. Alustavasta, vielä vertaisarvioimattomasta tutkimuksesta uutisoi syyskuussa muun muassa BBC . Tutkimuksen nostaa esiin myös Suomen Gastroenterologipalvelut Oy tiedotteessaan.

American Society of Clinical Oncology (ASCO) -kokouksessa esiteltiin loppukesästä tutkimus , joka paljasti huolestuttavan terveysseikan ultrajuoksijoista ja maratoonareista.

Suomessa todetaan joka vuosi yli 3 800 uutta suolistosyöpää. Suolistosyöpä voi tarkoittaa joko paksusuolen tai peräsuolen syöpää.

Erilaisia teorioita

Tutkijat pohtivat erilaisia mahdollisia syitä. Kestävyyssuoritusten aiheuttama pitkäkestoinen rasitus voi esimerkiksi heikentää suoliston verenkiertoa. Toistuvat verenkiertohäiriöt voivat myös vaurioittaa kudoksia ja altistaa DNA-vaurioille.

Kestävyysurheilijoiden ruokavaliossakin voi piillä syy, sillä nopeasti imeytyvät hiilihydraatit ja ultrajalostetut urheiluvalmisteet voivat muuttaa suoliston mikrobia syöpäriskiä nostavalla tavalla.

Tutkimus on kuitenkin vasta alustava. Lisäksi se oli kooltaan pieni eikä vertailuryhmää ollut. Suoria johtopäätöksiä ei voikaan vetää.

"Herättää jatkokysymyksiä"

Suolistosyövän seulontaan erikoistunut sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri Samuli Nissinen kertoo pitävänsä tulosta kiinnostavana mutta varovaisesti tulkittavana.

– Löydös on yllättävä ja herättää tärkeitä jatkokysymyksiä. Tämän perusteella ei voi vielä sanoa, pitäisikö runsaasti harjoittelevia urheilijoita tutkia herkemmin, itsekin ultrajuoksua harrastava Nissinen sanoo Suomen Gastroenterologipalvelut Oy:n tiedotteessa.