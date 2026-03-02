Linda Lampenius ja Pete Parkkonen edustavat Suomea Euroviisuissa.
Linda Lampenius ja Pete Parkkonen voittivat Uuden Musiikin Kilpailun lauantaina 28. helmikuuta Tampereen Nokia-arenalla. Kaksikko edustaa Suomea Wienin Euroviisuissa toukokuussa.
Huomenta Suomessa vieraillut kaksikko kertoo, että siirtävät katseensa nyt Euroviisuihin.
– Tällä viikolla alkaa suunnitteleminen ja homman läpikäyminen, Parkkonen sanoo.
Lue myös: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen jäivät sanattomaksi finaalin yllätyksestä: "Sairasta"
Kaksikolle on tullut valtava määrä viestejä, ettei heillä ole ollut aikaa vastata kaikkiin. Myös kansainväliset viisufanit ovat hullaantuneita kaksikosta ja povaavat Lindalle ja Petelle viisuvoittoa.
Perinteisesti show tulee UMK:n jälkeen muuttumaan viisulavalle vielä näyttävämmäksi.
– Tänään meillä on ensimmäinen palaveri, Lampenius sanoo.
Kaksikko vitsailee, että viisulavalla Pete juoksee ja Lindan ei tarvitse juosta.
– Kyykky on sinun hommasi, Parkkonen kuittaa.
– Sinä et ota sitä, Lampenius naureskelee.
Kaksikko pohtii, että luultavammin asut vaihtuvat myös viisulavalle.