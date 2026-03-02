F1-sarjan kiistanalainen johtajahahmo Flavio Briatore kohtelee alaisiaan kuin koiranruokaa, eikä pelkää osoittaa sitä julkisesti, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.

– En välitä paskaakaan. Minä päätän, mitä tehdään. Minä päätän. Sinä olet ongelma. Sinun on ymmärrettävä se.

Flavio Briatoren sanat kameran rullatessa tyrmäävät Franco Colapinton silminnähden. Hiljattain Briatoren johtamassa Alpine-tallissa kisakuskiksi ylennetty argentiinalainen näyttää siltä kuin hän olisi menossa illalliselle, jossa hänet tarjoillaan pääruokana. Hetkeä aiemmin hän oli ehdottanut Briatorelle, jos hänen autoonsa voisi tehdä muutoksia.

Netflixin Drive to Survive -sarjan uuden kauden toinen jakso ei maalaa kaunista kuvaa Flavio Briatoresta, jonka annettiin palata elinikäisestä toimintakiellostaan F1-sarjaan kaudella 2024. Viime vuonna hän toimi ensin Alpinen neuvonantajana, sitten tallipomona. Monien lähteiden mukaan hän oli vedellyt naruista tiimissä jo paluustaan lähtien. Alpinen johtopuolella onkin käynyt hurja myllerrys keväästä 2024 alkaen.

Colapintolle Briatoren toimintatavat tulivat siis nopeasti tutuksi. "Palautekeskustelussa" 22-vuotiaan argentiinalaisen vieressä istunut kokeneempi kuljettaja Pierre Gasly kommentoi tiimipomonsa tylyä linjaa poliittisesti kameroille.