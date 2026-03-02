Golfin PGA-kiertueen kisassa Floridassa nähtiin harvinaislaatuinen romahtaminen, kun tähtipelaaja Shane Lowry tyri voittonsa päätöskierroksen ratkaisuhetkillä sunnuntaina.

Irlantilainen Lowry näytti etenevän uransa neljänteen voittoon PGA-kiertueella, kunnes hän löi avauksensa veteen sekä 16:nnella että 17. väylällä. Hän kirjasi molemmista tulokseksi tuplabogin ja hän putosi tuloslistalla jaetulle kakkossijalla.

– Turnaus oli käsissäni, ja heitin sen menemään, Lowry kommentoi.

Kisan voiton vei kolumbialainen Nico Echavarria kahden lyönnin erolla. Hän pelasi kolme viimeistä väylää viisi lyöntiä Lowrya paremmin. Turnausvoitto on Echavarrialle uran kolmas PGA-kiertueella.

Vaikka Lowry on tienannut PGA-kiertueella lähes 32 miljoonaa dollaria reilun vuosikymmenen aikana, romahdus kirpaisi varmasti myös taloudellisesti. Echavarria nettosi voitosta reilut 1,7 miljoonaa dollaria eli vajaat 1,5 miljoonaa euroa, kun Lowryn oli tyytyminen reiluun 700 000 taalaan. Lowrylta suli siis miljoona dollaria käytännössä kahden väylän aikana.

Cognizant Classic -kisa oli ohiviikko Suomen Sami Välimäelle, joka summasi kahdelta kierrokselta tuloksen +9. Sillä ei ollut asiaa viikonlopun peleihin.