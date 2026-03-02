



Maajussi-Antti ja Matilda erosivat – päätös ei ollut yhteinen: "Se oli perimmäinen syy" 0:47 Kauden viimeisessä jaksossa maajussi-Antti kertoi Vappu Pimiälle iloisia uutisia. Julkaistu 02.03.2026 11:20

Maajussi-Antti kertoo MTV Uutisille, että hän ja Matilda ovat päätyneet eroon. Maajussille morsian -ohjelman viimeisimmältä, viime vuonna esitetyltä kaudelta tutut Antti ja Matilda ovat eronneet. Antti vahvistaa erouutisen MTV Uutisille. Erosta uutisoi ensin Maaseudun tulevaisuus. Antin mukaan aloite erosta tuli Matildalta. Hän kuitenkin painottaa, ettei halua syytellä ketään. – Hänellä alkoi pikkuhiljaa fiilikset kuolemaan. Se oli se perimmäinen syy, hän kertoo eron taustoista MTV Uutisille. Antilla olisi ollut vielä halukkuutta jatkaa yhteistä taivalta. Hetken asiaa sulateltuaan hän on kuitenkin ymmärtänyt, että hänessä ja Matildassa oli paljon eroavaisuuksia. – Se on jonkin verran helpottanut tätä tilannetta, vaikka itselläni olisikin siitä huolimatta ollut halua jatkaa. Mutta se on semmoinen homma, että ei ketään voi pakottaa suhteessa olemaan, oli minkälainen tilanne hyvänsä, hän toteaa.

Maajussi-Antti ja Matilda ehtivät olla yhdessä noin puoli vuotta.

Matilda on nyt muuttanut pois Antin luota. Antin mukaan kaksikko on tällä hetkellä "jonkinnäköisissä puheväleissä".

– Aina pyrin siihen, että puhevälit pitää olla. Hän on nyt päässyt muuttamaan omilleen, ja se lisää etäisyyttämme. Se on kuitenkin tässä tapauksessa ihan hyvä, sillä molemmilla on omaa aikaa, Antti sanoo.

Antin elämään on mahtunut viime aikoina muutakin surua ja huolta. Hänen mummonsa kuoli hiljattain, ja toinen hänen perheenjäsenensä on pitkällä sairauslomalla.

– On tässä huolta ja murhetta, mutta pieniä valonpilkahduksia koettaa kuitenkin aina löytää, vaikka olisi miten synkkää, hän tuumaa.

Maajussi-Antti ja Matilda tapasivat viime kesänä.

Suunta on Antin mukaan nyt eteenpäin. Kestiläläisen maatilayrittäjän arjen ykkösprioriteettina ovat tilan työt.

– Elukat pitää hoitaa ja jostain pitää tili saada. Se on ihan ykkönen, että työt tulevat tehdyiksi.

Antti on antanut itselleen luvan olla "heikko" ja tuntea kaikki tunteet. Hän itkee silloin kun itkettää ja nauraa silloin kun naurattaa.

– Ihan kohtuudella tässä on pärjätty, vaikka onkin ihan tarpeeksi ollut huolta ja murhetta.

– Mutta olen huomannut, että kun on monta vastusta yhtä aikaa, nin ihmisessä kytkeytyy päälle joku automaatio tai pakkotila. On vain kertakaikkiaan pakko selviytyä.

