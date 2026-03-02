Maajussi-Antti kertoo MTV Uutisille, että hän ja Matilda ovat päätyneet eroon.
Maajussille morsian -ohjelman viimeisimmältä, viime vuonna esitetyltä kaudelta tutut Antti ja Matilda ovat eronneet. Antti vahvistaa erouutisen MTV Uutisille.
Erosta uutisoi ensin Maaseudun tulevaisuus.
Antin mukaan aloite erosta tuli Matildalta. Hän kuitenkin painottaa, ettei halua syytellä ketään.
– Hänellä alkoi pikkuhiljaa fiilikset kuolemaan. Se oli se perimmäinen syy, hän kertoo eron taustoista MTV Uutisille.
Antilla olisi ollut vielä halukkuutta jatkaa yhteistä taivalta. Hetken asiaa sulateltuaan hän on kuitenkin ymmärtänyt, että hänessä ja Matildassa oli paljon eroavaisuuksia.
– Se on jonkin verran helpottanut tätä tilannetta, vaikka itselläni olisikin siitä huolimatta ollut halua jatkaa. Mutta se on semmoinen homma, että ei ketään voi pakottaa suhteessa olemaan, oli minkälainen tilanne hyvänsä, hän toteaa.