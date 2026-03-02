Tulli takavarikoi viime vuonna yli 500 kiloa edellistä vuotta enemmän huumausaineita, Tulli tiedotti.
Tullin haaviin jäi yhteensä liki 2 600 kiloa huumausaineita. Suuri osa saaliista oli khatia, jota takavarikoitiin yli 1 100 kiloa.
Kokaiinin takavarikoinnissa tehtiin ennätys, kun 87 kiloa jäi takavarikkoon.
Tullin mukaan alfa-PVP:n takavarikointimäärä nousi viime vuonna lähes 11 kiloon, kun aiemmin sitä on takavarikoitu alle puoli kiloa vuodessa.
Viime vuoden määrä on huomattava, sillä alfa-PVP:n käyttöannokset ovat vain joitain milligrammoja.
Takavarikoitujen huumelääkkeiden määrä nousi selvästi aiempia vuosia suuremmaksi. Huumelääkkeitä takavarikoitiin yli 930 000 kappaletta.
Ennätyksellisistä takavarikointimääristä huolimatta Tullin tietoisuuteen tuli aiempaa vähemmän huumausainerikoksia.