Vaikka laadukasta tutkimustietoa antibioottikuurin jälkeisestä suoliston mikrobiomin muuttamisesta ruokavalion keinoin ei ole, on rohkaisevia tuloksia saatu koe-eläintutkimuksista.
Mikrobiomi on mikrobien eli yksisoluisten eliöiden, bakteerien, virusten ja sienien yhteisö, joka toimii suojamuurina haitallisia mikro-organismeja vastaan, kerrotaan Biocodoxin tiedotteessa.
Ihmiskehon suurin mikrobiomi sijaitsee suolistossa.
Jokainen antibioottikuuri johtaa siihen, että suoliston mikrobiomissa hyödyllisten yhteisön jäsenien määrä pienenee ja yksittäisten haitallisten jäsenien osuus kasvaa.
Tämän seurauksena elimistön vastustuskyky laskee.
– Antibioottikuurin jälkeen suoliston mikrobiomi muuttuu vähitellen terveempään suuntaan, ellei sitten joudu syömään useita kuureja peräkkäin, etenkin lapsuudessa, ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen kertoo.
Kuitenkin ruokavaliovalinnoilla suoliston luontainen bakteerikanta voi sekä kestää paremmin antibioottikuurin haittavaikutukset että toipua niistä nopeammin.
– Ruokavaliohoidossa lähdetään liikkeelle siitä, että pitäisi noudattaa virallisten suositusten mukaisia ravitsemusneuvoja mahdollisimman hyvin.
– Eli syödä paljon kuituja, hedelmiä, marjoja, vihanneksia, täysviljoja ja papuja. Juomaksi valitaan teetä, kahvia, piimää tai muuta hapatettua tuotetta, Laatikainen kertoo.
Mikään yksittäinen ruoka-aine ei tuhoa mikrobiomia
Suoliston mikrobiomille haitallisia ruokavalintoja ovat runsas sokerin, punaisen lihan, valkoisten viljojen ja alkoholin käyttö.
– Haitat syntyvät enemmän sitä kautta, että ruokavaliosta puuttuu jotain kuin sitä kautta, että jokin ruoka-aine itsessään olisi kovin haitallinen suolistobakteereille, Laatikainen kuitenkin huomauttaa.
– Ruokavalio on kauppaa, jos syöt epäterveellisesti, niin tuskin syöt sen päälle lisäksi terveellisesti, jolloin hyvien ravintoaineiden saanti jää vähemmälle.
Katso myös: Lääkkeet uhkaavat menettää tehoaan
10:11Suomalaiset tuovat vastustuskyvyn kehittäneitä bakteereja lomamatkoilta – antibiootit uhkaavat menettää tehoaan. Aiheesta keskusteltiin Huomenta Suomenssa maaliskuussa 2024. Haastattelussa Helsingin yliopiston professori Marko Virta ja evoluutiobiologi Tuomas Aivelo.