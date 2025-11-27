Juuri nyt Avaa

Antibioottiresistenssiä voidaan ehkäistä muun muassa turhien antibioottikuurien välttämisellä sekä hyvällä käsi- ja elintarvikehygienialla.

Antibioottiresistenssi onkin jo kolmanneksi suurin kansanterveysuhka. Sitä edellä ovat vain sydän- ja syöpäsairaudet, kerrotaan lääkeyritys Biocodexin tiedotteessa.

Antibiootit tuhoavat suoliston mikrobiomia, joka on yhteydessä elimistön vastustuskykyyn ja terveyteen. Lue, miten suojaat suolistobakteereja ruoalla.

Katso Huomenta Suomen suora lähetys televisiosta tai MTV Katsomosta torstaina 27.11. klo 8.45. Aiheesta keskustelemassa infektiosairauksien professori Anu Kantele.

Näin korjaat suoliston mikrobiomia syömällä

Vaikka laadukasta tutkimustietoa antibioottikuurin jälkeisestä suoliston mikrobiomin muuttamisesta ruokavalion keinoin ei ole, on rohkaisevia tuloksia saatu koe-eläintutkimuksista.

Mikrobiomi on mikrobien eli yksisoluisten eliöiden, bakteerien, virusten ja sienien yhteisö, joka toimii suojamuurina haitallisia mikro-organismeja vastaan, kerrotaan Biocodoxin tiedotteessa.

Jokainen antibioottikuuri johtaa siihen, että suoliston mikrobiomissa hyödyllisten yhteisön jäsenien määrä pienenee ja yksittäisten haitallisten jäsenien osuus kasvaa.

– Antibioottikuurin jälkeen suoliston mikrobiomi muuttuu vähitellen terveempään suuntaan, ellei sitten joudu syömään useita kuureja peräkkäin, etenkin lapsuudessa, ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen kertoo.

– Ruokavaliohoidossa lähdetään liikkeelle siitä, että pitäisi noudattaa virallisten suositusten mukaisia ravitsemusneuvoja mahdollisimman hyvin.

– Eli syödä paljon kuituja, hedelmiä, marjoja, vihanneksia, täysviljoja ja papuja. Juomaksi valitaan teetä, kahvia, piimää tai muuta hapatettua tuotetta, Laatikainen kertoo.