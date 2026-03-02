Kuwaitissa lähellä Yhdysvaltojen Ali Al Salemin lentotukikohtaa on pudonnut hävittäjä.

Koneen putoamisesta leviää video, joka leviää sosiaalisessa mediassa. Sen voi nähdä myös tämän jutun yllä olevalta videolta.

Videolla hävittäjä sakkaa pystysuoraan maahan. CNN:n arvioiden mukaan kone putosi alas noin kymmenestä kilometristä.

Yhdysvaltalaiskanava CNN on paikantanut videon Kuwaitiin.

CNN:n mukaan vielä on epäselvää, miksi kone putosi ja kenen ilmavoimien kone on kyseessä. Kone on tiettävästi joko F-15- tai F/A-18-hävittäjä.

CNN:n mukaan lentäjä pelastautui heittoistuimella koneesta.

Kuwaitin puolustusministeriön mukaan useita Yhdysvaltain hävittäjiä on pudonnut Kuwaitissa. Lentäjät selvisivät hengissä.

Silminnäkijöiden mukaan myös Yhdysvaltojen Kuwaitin-suurlähetystöön on osunut ja sieltä nousee savua.

Suurlähetystön mukaan ihmisten pitää pysyä poissa lähetystön alueelta.



– Kuwaitissa on jatkuva uhka ohjus- ja droonihyökkäyksistä. Älkää tulko lähetystöön. Suojautukaa asuntonne alimpaan mahdolliseen kerrokseen ja pysytelkää kaukana ikkunoista. Älkää menkö ulos, lähetystön lausunnossa sanottiin.

Artikkeli päivittyy.