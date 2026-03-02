Laura Lepistön perhe kasvaa uudella jäsenellä loppukesällä.
Entinen taitoluistelija Laura Lepistö odottaa kolmatta lastaan. Hän kertoo vauvauutisesta Instagramiin jakamansa perhekuvan yhteydessä.
Kuvassa Lepistö pitää sylissään hänen ja hänen puolisonsa Tommi Huovisen vuosina 2021 ja 2023 syntyneitä lapsia. Toisella lapsella on kädessään ultraäänikuva.
– Loppukesästä meidän iltakasaan liittyy mukaan vielä yksi ihmeellinen pieni jengiläinen. Sydän ja syli täynnä, Lepistö kirjoittaa kuvan yhteydessä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Lue myös: Laura Lepistö postasi tunnelmallisia perhekuvia: "Tässä vähän kreisissä ihmiskasassa on kaikki"
Postauksen kommenttikenttään on jätetty runsaasti onnentoivotuksia.