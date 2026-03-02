Suomen euroviisuedustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen vierailivat maanantaiaamuna Huomenta Suomessa. Hei saivat ulkomaisilta faneilta viestitulvan voittonsa jälkeen.

Suomea Euroviisuihin edustamaan lähtevät Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kertoivat Huomenta Suomen haastattelussa, että he ovat saaneet valtavasti viestejä ulkomaisilta viisufaneilta voittonsa jälkeen. Suomi on tällä hetkellä Euroviisujen vedonlyönnin kärjessä.

– Niitä on tullut tuhansia. Yleensä aina käyn vastaamassa kaikkiin saamiini viesteihin. Mutta nyt se ei ole enää mahdollista, Lampenius toteaa.

– On todella kiitollinen olo siitä, että ulkomailla ennustetaan jo noin hienoja asioita. Se saa meille pontta ja motivaatioita mennä takaisin duuniin, Parkkonen sanoo.

Pete Parkkonen ja Linda Lampenius olivat häkeltyneitä saamistaan viesteistä.

Linda Lampenius myöntää, että UMK ei tuntunut yhtä lailla kilpailulta kuin Euroviisut.

– UMK:ssa olimme kaikki ystäviä keskenämme ja olimme sitä mieltä, että kaikki seitsemän biisiä olivat yhtä hyviä. Nyt on eri juttu. Nyt lähdemme voittamaan Suomelle, Lampenius puhkuu.

Kiireen keskellä Parkkonen ja Lampenius ovat sopineet pitävänsä kiinni asioista, jotka ovat heille tärkeitä arjessa.

– Pidämme kiinni omista elämäntavoista. Niihiin kuuluuvat perheen näkeminen, hyvin syöminen, nukkuminen ja ulkoilu, Parkkonen sanoo.

– Ja luonto sekä koirat eikä mitään bailaamista, Lampenius komppaa.

1:23 Kuka on Pete Parkkonen?

1:35 Kuka on Linda Lampenius?