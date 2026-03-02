Liiketoiminta ja kehitys

Patrik Laine, Rasmus Ristolainen ja Jesperi Kotkaniemi ovat olleet siirtohuhujen kohteena.

NHL:n siirtoraja umpeutuu – nämä suomalaiset ovat nyt liipaisimella

Tuoreimpien tietojen mukaan Laineen kauppaaminen vaikuttaisi kuitenkin nyt epätodennäköiseltä, sillä kiinnostuneita joukkueita ei juurikaan ole. Tosiasia on kuitenkin se, että Laineelle etsitään silti aktiivisesti uutta seuraa.

Ristolaisen lisäksi siirtospekulaatioissa on pyöritelty Montreal Canadiensin Patrik Laineen ja Carolina Hurricanesin Jesper Kotkaniemen nimiä.

Sportsnetin mukaan Philadelphian GM Dan Briere on valmis kuuntelemaan tarjouksia suomalaistähdestä. Mediatietojen mukaan ainakin Dallas Stars on kiinnostunut Ristolaisen palveluksista. Muita huhuissa pyörineitä seuroja ovat Boston Bruins, Edmonton Oilers ja Detroit Red Wings.

NHL:n siirtoikkuna umpeutuu perjantaina 7. maaliskuuta kello 22.00 Suomen aikaa. Siirtohuhujen kiihtyessä otsikoissa ja spekulaatioissa on pyörinyt myös liuta suomalaisnimiä.

NHL:n siirtoikkuna sulkeutuu tulevana perjantaina. Ennen sitä moni suomalaispelaaja voi vielä hyvinkin joutua kauppatavaraksi.

Mediatietojen mukaan Carolina yritti jo kertaalleen kauden aikana sisällyttää Kotkaniemeä pelaajakauppaan tässä kuitenkaan onnistumatta. Kotkaniemen potentiaalisina siirtokohteina pidetään Vancouver Canucksia ja St. Louis Bluesia.

The Fourth Period mainitsee myös Brad Lambertin ja Eeli Tolvasen .

26-vuotiaan Tolvasen nykyinen sopimus Seattle Krakenin kanssa päättyy tähän kauteen. Jos jatkosopimusneuvottelut eivät ota sujuakseen, voi vahvaa kautta pelaava suomalainen vaihtaa vielä maisemaa.