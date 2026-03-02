NHL:n siirtoikkuna sulkeutuu tulevana perjantaina. Ennen sitä moni suomalaispelaaja voi vielä hyvinkin joutua kauppatavaraksi.
NHL:n siirtoikkuna umpeutuu perjantaina 7. maaliskuuta kello 22.00 Suomen aikaa. Siirtohuhujen kiihtyessä otsikoissa ja spekulaatioissa on pyörinyt myös liuta suomalaisnimiä.
Yksi viime aikoina eniten siirtospekulaatioiden keskelle nostettu suomalaispelaaja on Rasmus Ristolainen. Isoa vastuuta Philadelphia Flyersin takalinjoilla kantanut Ristolainen nosti osakkeitaan vahvoilla olympiaesityksillään.
Sportsnetin mukaan Philadelphian GM Dan Briere on valmis kuuntelemaan tarjouksia suomalaistähdestä. Mediatietojen mukaan ainakin Dallas Stars on kiinnostunut Ristolaisen palveluksista. Muita huhuissa pyörineitä seuroja ovat Boston Bruins, Edmonton Oilers ja Detroit Red Wings.
Ristolaisen lisäksi siirtospekulaatioissa on pyöritelty Montreal Canadiensin Patrik Laineen ja Carolina Hurricanesin Jesper Kotkaniemen nimiä.
Tuoreimpien tietojen mukaan Laineen kauppaaminen vaikuttaisi kuitenkin nyt epätodennäköiseltä, sillä kiinnostuneita joukkueita ei juurikaan ole. Tosiasia on kuitenkin se, että Laineelle etsitään silti aktiivisesti uutta seuraa.