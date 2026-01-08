Ampumahiihtäjä Suvi Minkkinen jännitti joulutauon jälkeistä kuntoaan, joka osoittautui lopulta varsin hyväksi.

Minkkinen sijoittui toiseksi Saksan Oberhofin pikakilpailussa. Maailmancupin viikonlopun avaus oli aikaistettu torstaille hankalien tuuliennusteiden takia.

Nytkin tuuli puuskaisesti, mutta Minkkinen ampui silti puhtaasti.

– Olen erityisen tyytyväinen ammuntoihin. Uskalsin tehdä ne aika nopeina. Täällä on ollut tosi haastavat olosuhteet, Minkkinen iloitsi MTV Urheilulle.

Kakkossija on Minkkiselle jo maailmancupkauden kolmas. Hän avasi kauden voitolla Ruotsin Östersundissa.

– Ai hullulta tuntuu, että jo neljäs palkintokorokesija tähän kauteen.

– Se on aina jotenkin tuollaisen joulutauon jälkeen fiilis, että onko sitä enää kunnossa. Mukava nyt todistaa itselle tällaisella kisalla, että edelleen sitä on hyvässä kunnossa ja valmis taistelemaan kärkisijoituksista, Minkkinen toteaa.

Oberhofissa kisataan viikonloppuna vielä takaa-ajossa ja viestissä. Sen jälkeen Minkkisellä on pohdinnan paikka, lähteekö hän vielä logistisesti hankalalle matkalle Tshekin Nove Mestoon vai aloittaako jo keskittymisen helmikuun olympialaisiin.